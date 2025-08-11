Srbija

PRVI ZVANIČNI SUSRET: Počasni konzul Kazahstana u Leskovcu

Игор Митић
Igor Mitić

11. 08. 2025. u 15:24

Počasni konzul Kazahstana u Srbiji Kristina Stojanović, prvi put nakon imenovanja, bila je u zvaničnoj poseti leskovačkoj lokalnoj samoupravi gde se sastala sa gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem.

ПРВИ ЗВАНИЧНИ СУСРЕТ: Почасни конзул Казахстана у Лесковцу

foto: Grad Leskovac

Ona je, povodom 180 godina od rođenja kazahstanskog pesnika Abaja Kunanbajeva, Cvetanoviću poklonila knjigu njegovih „Odabranih dela“, kao i dečija izdanja „Putovanja u detinjstvo“ i „Kazaške narodne bajke“.

Tema zvaničnog susreta bila je jačanje saradnje između dve zemlje. Inače, sedište Konzulata Republike Kazahstan je u Predejanu kod Leskovca, a delovanje počasnog konzula obuhvata Jablanički i Pčinjski okrug.

