"ODBACUJEMO DALJE FINANSIRANJE" Fico: Slovačka neće biti deo bilo kakvog vojnog kredita za Ukrajinu

SLOVAČKA odbacuje dalje finansiranje vojnih potreba Ukrajine, uključujući i iz sopstvenih resursa, jer ne veruje u vojno rešenje sukoba Kijeva sa Rusijom, izjavio je danas slovački premijer Robert Fico.

Foto: Profimedia

- Slovačka neće biti deo bilo kakvog vojnog kredita za Ukrajinu i odbacujemo dalje finansiranje, uključujući i iz resursa Slovačke Republike, vojnih potreba, jer ne verujemo u vojno rešenje sukoba - rekao je Fico novinarima u Briselu, preneo je Rojters.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da je Evropska unija odlučila da Ukrajini pruži 90 milijardi evra finansijske podrške za period 2026-2027.

Košta je na društvenoj mreži X naveo da je odluka o paketu pomoći odobrena i da su se lideri EU obavezali da je sprovedu.

- Imamo sporazum. Odluka da se Ukrajini pruži 90 milijardi evra podrške za 2026-27. godinu je odobrena. Preuzeli smo obaveze - i ispunili ih - napisao je Košta.

Kako je preneo Suspilne, nemački kancelar Fridrih Merc rekao je da je odluka doneta "jednoglasno".

Prema njegovim rečima, zamrznuta ruska imovina ostaće blokirana dok Rusija ne plati reparacije Ukrajini.

Kako je naveo, Ukrajina će kredit vraćati tek nakon isplate reparacija, a u slučaju da do toga ne dođe, EU će, u skladu sa međunarodnim pravom, koristiti zamrznutu rusku imovinu za otplatu kredita.

Zemlje su bile prinuđene da se dogovore o rezervnom planu za vanredne situacije zasnovanom na zajedničkom dugu EU, na kojem je nedeljama insistirao belgijski premijer Bart de Vever, a koji se smatrao malo verovatnim sve do nekoliko sati pre nego što je sporazum postignut.

U Briselu je juče počeo samit Evropske unije, na kojem je jedno od glavnih pitanja bilo korišćenje zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine.

U zaključcima Samita, lideri su se složili da će Mađarska, Slovačka i Češka biti izuzete od bilo kakve obaveze vezane za zajam putem mehanizma "pojačane saradnje".

- Bilo kakva mobilizacija sredstava budžeta Evropske unije kao garancija za ovaj zajam neće uticati na finansijske obaveze Češke, Mađarske i Slovačke - navedeno je u saopštenju, koje je odobrilo svih 27 zemalja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje