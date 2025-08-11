Srbija

DECA IZ OPŠTINE NOVA CRNJA PONOVO NA MORU U CRNOJ GORI: U organizaciji Crvenog krsta

Bogoljub Grujić

11. 08. 2025. u 07:50

CRVENI krst opštine Nova Crnja u srednjem Banatu, nastavio je nekadašnju, lepu tradiciju, odlaska najmlađih na more u Crnu Goru.

ДЕЦА ИЗ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ПОНОВО НА МОРУ У ЦРНОЈ ГОРИ: У организацији Црвеног крста

opština Nova Crnja

- U organizaciji Crvenog krsta naše opštine,  dvadeset i četvoro mališana, iz svih mesta opštine Nova Crnja, boraviće u Baošićima, na letovanju u Crnoj Gori i to je lepa praksa koja traje i na veliko zadovoljstvo, nastavlja se - naglasio je predsednik opštine Nova Crnja, Dragan Daničić, koji je lično ispratio decu na put i podelio im prigodne poklone koje je obezbedila opština Nova Crnja, uz zahvalnost  Crvenom krstu koji je organizovao i obezbedio ovo letovanje za najmlađe posle više od dvadeset godina.
 

