TRESU SE APENINI! Srbin pred transferom karijere i to već u januaru?!
VRUĆE je, baš vruće!
Italijani pišu da je srpski reprezentativac Lazar Samardžić ponovo na meti Juventusa!
Gazeta delo sport danas otkriva da bi Fabio Mireti mogao da napusti Juventus u januaru i da će u tom slučaju zamena biti - Lazar Samardžić.
Fabio Mireti je procenjen na 25.000.000 evra, a nalazi se na meti nekoliko italijanskih klubova.
Ukoliko ode, Samardžić je realna meta za Juventus, jer je i ranije bio na oku "stare dame".
Spekuliše se da Samardžića prate i Fiorentina i Lacio, ali je Juventus definitivno najbolje rešenje. A tu je i Marsej!
Srbin je ove sezone odigrao 19 utakmica za Atalantu, dao je tri gola i dodao dve asistencije.
Preporučujemo
FUDBALSKI SVET U STRAHU! Legenda hitno primljena u bolnicu
31. 12. 2025. u 13:02
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka, u ritmu dočekujemo 2026. godinu!
31. 12. 2025. u 07:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)