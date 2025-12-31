TRESU SE APENINI! Srbin pred transferom karijere i to već u januaru?!

VRUĆE je, baš vruće!

FOTO: M. Vukadinović

Italijani pišu da je srpski reprezentativac Lazar Samardžić ponovo na meti Juventusa!

Gazeta delo sport danas otkriva da bi Fabio Mireti mogao da napusti Juventus u januaru i da će u tom slučaju zamena biti - Lazar Samardžić.

Fabio Mireti je procenjen na 25.000.000 evra, a nalazi se na meti nekoliko italijanskih klubova.

Ukoliko ode, Samardžić je realna meta za Juventus, jer je i ranije bio na oku "stare dame".

Spekuliše se da Samardžića prate i Fiorentina i Lacio, ali je Juventus definitivno najbolje rešenje. A tu je i Marsej!

Srbin je ove sezone odigrao 19 utakmica za Atalantu, dao je tri gola i dodao dve asistencije.