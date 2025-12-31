"NEMAČKA NIJE LOPTA U RUKAMA SUPERSILA" Merc smatra da bi predstojeća godina mogla da bude odlučujuća

NEMAČKA kancelar Fridrih Merc izjavio je da Nemačka nije lopta u rukama supersila i naglasio da bi predstojeća godina mogla da bude odlučujuća za njegovu zemlju.

Foto: Tanjug/AP

Merc je u prvom novogodišnjem obraćanju naciji rekao da Nemačka nije žrtva spoljnih okolnosti, preneo je portal Tagesšau.

Takođe je rekao da bi 2026. mogla da bude odlučujuća godina za Nemačku i Evropu kada će sa obnovljenom snagom započeti decenije mira, slobode i prosperiteta.

- Evropa mora snažnije da potvrdi svoje interese kako bi osigurala mir i prosperitet 2026. godine usred izazova ruske agresije, globalnog protekcionizma i promenljivih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama - ocenio je Merc.

Naveo je da se sve jasnije vidi "da je ruska agresija bila i jeste deo plana usmerenog protiv cele Evrope", dodajući da se Nemačka svakodnevno suočava sa sabotažom, špijunažom i sajber napadima.

Merc je istakao da dodatni izazov dolazi od protekcionizma u globalnoj ekonomiji i da se zavisnost Evrope od uvoznih sirovina sve više koristi kao politička poluga protiv nje.

Od stupanja na dužnost u maju, Merc je pomogao u evropskim naporima da se podrži Ukrajina protiv ruske invazije.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"