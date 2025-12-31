Svet

"NEMAČKA NIJE LOPTA U RUKAMA SUPERSILA" Merc smatra da bi predstojeća godina mogla da bude odlučujuća

Ana Đokić

31. 12. 2025. u 12:03

NEMAČKA kancelar Fridrih Merc izjavio je da Nemačka nije lopta u rukama supersila i naglasio da bi predstojeća godina mogla da bude odlučujuća za njegovu zemlju.

НЕМАЧКА НИЈЕ ЛОПТА У РУКАМА СУПЕРСИЛА Мерц сматра да би предстојећа година могла да буде одлучујућа

Foto: Tanjug/AP

Merc je u prvom novogodišnjem obraćanju naciji rekao da Nemačka nije žrtva spoljnih okolnosti, preneo je portal Tagesšau.

Takođe je rekao da bi 2026. mogla da bude odlučujuća godina za Nemačku i Evropu kada će sa obnovljenom snagom započeti decenije mira, slobode i prosperiteta.

- Evropa mora snažnije da potvrdi svoje interese kako bi osigurala mir i prosperitet 2026. godine usred izazova ruske agresije, globalnog protekcionizma i promenljivih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama - ocenio je Merc.

Naveo je da se sve jasnije vidi "da je ruska agresija bila i jeste deo plana usmerenog protiv cele Evrope", dodajući da se Nemačka svakodnevno suočava sa sabotažom, špijunažom i sajber napadima.

Merc je istakao da dodatni izazov dolazi od protekcionizma u globalnoj ekonomiji i da se zavisnost Evrope od uvoznih sirovina sve više koristi kao politička poluga protiv nje.

Od stupanja na dužnost u maju, Merc je pomogao u evropskim naporima da se podrži Ukrajina protiv ruske invazije.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu