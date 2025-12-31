"SRBIJA IZNAD SVEGA!" Vučićeva poruka na Instagramu - "Sačuvali smo našu državu!" (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije oglasio se video-porukom na svom zvaničnom Instagram profilu "AVučić".
"Sačuvali smo našu državu!
Srbija iznad svega", navedeno je u opisu snimka.
Snimak predstavlja kompilaciju mnogobrojnih predsednikovih aktivnosti tokom 2025. godine, od kojih su najupečatljiviji susreti sa narodom.
Preporučujemo
SREĆNA NOVA GODINA! Posle ponoći se oglasio predsednik Vučić (VIDEO)
01. 01. 2026. u 00:32
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)