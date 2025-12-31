Politika

"SRBIJA IZNAD SVEGA!" Vučićeva poruka na Instagramu - "Sačuvali smo našu državu!" (VIDEO)

В.Н.

31. 12. 2025. u 11:39

PREDSEDNIK Srbije oglasio se video-porukom na svom zvaničnom Instagram profilu "AVučić".

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

"Sačuvali smo našu državu!

Srbija iznad svega", navedeno je u opisu snimka. 

Snimak predstavlja kompilaciju mnogobrojnih predsednikovih aktivnosti tokom 2025. godine, od kojih su najupečatljiviji susreti sa narodom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

