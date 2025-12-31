SVETLANA CECA RAŽNATOVIĆ U VELIKOM NOVOGODIŠNJEM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Jedni broje godine, a ja trenutke sa publikom (FOTO)

PONOSNA sam na celu karijeru i na svoju publiku koja mi uvek, kada god se pojavim na koncertu, daje snagu i zajedno uglas peva sve pesme sa mnom. Drago mi je i kada vidim da se numere koje su stare dvadeset ili trideset godina slušaju i traže na svim koncertima, a ja ne stižem da u dva sata otpevam sve što moja publika voli.

Kada Svetlana Ceca Ražnatović govori o svojoj karijeri, 2025. godini, planovima za budućnost, iz svake rečenice izvire iskrenost i duboka povezanost sa publikom. U intervjuu za "Novosti", za mnoge naša najveća estradno-muzička folk zvezda, bez ulepšavanja sumira godinu, priča o ponosu, miru, porodici i ljudima koji su joj najveća inspiracija. Dok jedni broje godine, ona, iskrena je, broji trenutke sa publikom:

- Meni je svaka godina posebna na svoj način. I u 2025. sam mnogo radila i putovala, ali sam najponosnija na to što sam ostala verna sebi i svojoj publici.Naučila sam još jednom da se svako iskušenje prevaziđe kada imaš prave ljude pored sebe. Foto: Miloš Nadaždin

*Šta je ono što publika najviše voli kod vas?

- Mislim da publika najviše voli iskrenost i neposrednost. Kod mene nema glume, ljudi me znaju od detinjstva i odrasli smo zajedno. Uvek dajem sve od sebe, na sceni i van nje, i mislim da publika to oduvek prepoznaje.

*Na vašim koncertima ima sve više i više mladih?

- Prelepo mi je što dolazi sve mlađa publika. To znači da moje pesme žive i da ih nove generacije pronalaze na svoj način. Kada na koncertu pitam, da li ima ovde neko ko je, recimo 2000. godište, čujem samo jak vrisak. Muzika nema godine, a njihova energija mi daje dodatni vetar u leđa.

*Tokom 2025. bili ste i koncertno i diskografski u studiju aktivni. Šta vam je bilo zahtevnije?

- Ulazim i u 2026. u studio, to obećavam. U 2025. sam odlazila kako bih slušala pesme, a sada sa željom da snimim album i konačno ga predstavim svojoj publici. Uvek je teže stvarati nove pesme, jer publika od mene očekuje mnogo. Ali ja to volim, to me pokreće. Koncerti su moj život, tamo se napunim energijom, to je moja terapija.

*Gledamo vas i kao stalnog člana stručnog žirija u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Čemu učite vaše kandidate i koji savet dajete mladim ljudima na početku muzičke karijere?

- Učim ih da rade na sebi, da budu uporni i da veruju u svoj put. Talenat je važan, ali bez rada i posvećenosti nema velike karijere. Najveći savet koji im dajem jeste: ostanite svoji i nikada ne odustajte od svojih snova.

*U vašoj televizijskoj emisiji "Ceca šou" uspevate da "otvorite" goste, često lakše nego neki iskusniji voditelji i novinari. Da li vam kolege više veruju ili ste vičniji zbog ličnog iskustva?

- Sa kolegama trajem godinama i tu postoji lično poverenje. Ljudi osete kada im prilaziš iskreno, bez zadrške, i zato se "otvore". To nije tehnika, to je odnos koji se gradi godinama.

*Da li se razlikuje muzička i televizijska publika?

- Publika je publika, nikada je ne delim. Bilo da je muzička ili televizijska, to su ljudi koji me prate i kojima sam zahvalna. Suština je ista: emocija i iskren odnos.

*Koja vest, događaj ili ličnost je na vas ostavila najjači utisak u 2025?

- Najveći utisak mi uvek ostave ljudi koji se bore, stvaraju i pomeraju granice. Bilo je mnogo lepih i mnogo teških vesti, ali ja biram da pamtim one koje nose nadu. Dirnu me priče običnih ljudi koji imaju neverovatnu snagu, oni su moji heroji.

*Oko čega se strepeli, a kada ste bili najponosniji na sebe i na ljude oko vas?

- Iskreno, nisam imala od čega da strepim. Godina je bila izuzetno uspešna i ispunjena divnim susretima s publikom. Najponosnija sam na sve te koncerte u proteklih 365 dana i na emocije koje smo zajedno delili. To mi je najveća radost.

*A, koje stvari ste naučili...?

- Naučila sam da je mir najskuplji luksuz i da se ne trošim na nebitne stvari. Kad odrastete u javnosti, shvatite da je najvažnije da budete čovek, da poštujete druge i da čuvate svoju dušu. Foto: Miloš Nadaždin

ZDRAVICA ZA ZDRAVLjE

*KAKO se u porodici Ražnatović slave novogodišnji i božićni praznici?

- Kod nas je kuća uvek puna i praznici se slave u toploj, porodičnoj atmosferi. Volimo tradiciju, volimo okupljanja i uvek nazdravimo za zdravlje i mir. Najsrećnija sam kada smo zajedno. Foto: Miloš Nadaždin

ČUVAJTE SEBE

- ČUVAJTE porodicu, čuvajte prijatelje, čuvajte sebe. I neka 2026. svima donese više radosti nego briga. A ja ću, kao i uvek, za vas pevati iz duše - poručila je Ceca čitaocima "Novosti.

