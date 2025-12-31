REAKCIJA VLADIMIRA MICOVA: Poceko potpisao za Galatasaraj!
Doskorašnji selektor reprezentacije Italije Đanmarko Poceko novi je trener istanbulskog velikana - Galatasaraja.
Poceko je podneo ostavku na poziciji selektora Italije nakon eliminacije na Evrobasketu i od se nije bavio trenerskim poslom.
Micov je preuzeo ulogu sportskog direktora u Galati i odmah reagovao, pošto je angažovao Poceka umesto Jakupa Sekizkoka.
Poceko je potpisao ugovor koji će da stupi na snagu u ponedeljak (5. januara) i trajaće zaključno sa krajem sezone 2026/27.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
NAJBOLjI PRED NOVU GODINU: Dvejn Vašington MVP ABA lige za decembar
31. 12. 2025. u 11:29
"DOBRO SMO SE TAKMIČILI": Ovako je Penjaroja prokomentarisao meč Valensija - Partizan
30. 12. 2025. u 22:38
MIKA MURINEN NAPUŠTA PARTIZAN? Za Finca postoji veliko interesovanje
30. 12. 2025. u 20:19
PARTIZAN NE MOŽE DA SE SASTAVI: Meru im uzela i Valensija
30. 12. 2025. u 22:30 >> 22:34
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka, u ritmu dočekujemo 2026. godinu!
31. 12. 2025. u 07:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)