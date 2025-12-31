REAKCIJA VLADIMIRA MICOVA: Poceko potpisao za Galatasaraj!

Košarka

Doskorašnji selektor reprezentacije Italije Đanmarko Poceko novi je trener istanbulskog velikana - Galatasaraja.

FOTO: Profimedia

Poceko je podneo ostavku na poziciji selektora Italije nakon eliminacije na Evrobasketu i od se nije bavio trenerskim poslom.

Micov je preuzeo ulogu sportskog direktora u Galati i odmah reagovao, pošto je angažovao Poceka umesto Jakupa Sekizkoka.

Poceko je potpisao ugovor koji će da stupi na snagu u ponedeljak (5. januara) i trajaće zaključno sa krajem sezone 2026/27.

