IMA MRTVIH U TEŠKOJ NESREĆI KOD KRAGUJEVCA: Sve hitne službe na licu mesta
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se jutros nešto pre 7 časova u Lužnicama kod Kragujevca. U udesu je jedna osoba poginula.
Na lice mesta stigli su policija, hitna pomoć i vatrogasci spasioci. Nesreća se dogodila na magistralnom putu Kragujevac – Topola, u selu Lužnice.
Za sada nema informacija kako je došlo do udesa.
(Kurir)
