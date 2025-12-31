IMA MRTVIH U TEŠKOJ NESREĆI KOD KRAGUJEVCA: Sve hitne službe na licu mesta

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se jutros nešto pre 7 časova u Lužnicama kod Kragujevca. U udesu je jedna osoba poginula.

Foto: pixabay

Na lice mesta stigli su policija, hitna pomoć i vatrogasci spasioci. Nesreća se dogodila na magistralnom putu Kragujevac – Topola, u selu Lužnice.

Za sada nema informacija kako je došlo do udesa.

(Kurir)

