Srbija

PARAĆINCI “OBELILI OBRAZ“: Prikupljeno 45 jedinica krvi

Зорана Рашић
Zorana Rašić

07. 08. 2025. u 16:30

MADA je sezona godišnjih odmora u jeku i leti je uobičajeno manji odziv dobrovoljnih davalaca krvi, Paraćinci su danas opravdali očekivanja, pa je donirano 45 jedinica, što je za pedeset odsto više od prosečnih trideset.

Foto: Z. Rašić

Današnja akcija bila je druga po brojnosti davalaca ove godine, odmah nakon doniranja koje je bilo organizovano za punoletne učenike i njihove nastavnike u srednjoj školi, kada su prikupljene 62 jedinice, podsećaju iz paraćinskog Crvenog krsta, koji je bio domaćin i organizator akcije.

Na licu mesta bila je ekipa niškog Zavoda ta transfuziju krvi koja je, kao i uvek, bila na visini zadatka.

U isto vreme, svi koji su danas obavili ovaj humani čin imali su priliku da pre darivanja životne tečnosti provere kakvo im je trenutno zdravstveno stanje.

