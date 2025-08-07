PARAĆINCI “OBELILI OBRAZ“: Prikupljeno 45 jedinica krvi
MADA je sezona godišnjih odmora u jeku i leti je uobičajeno manji odziv dobrovoljnih davalaca krvi, Paraćinci su danas opravdali očekivanja, pa je donirano 45 jedinica, što je za pedeset odsto više od prosečnih trideset.
Današnja akcija bila je druga po brojnosti davalaca ove godine, odmah nakon doniranja koje je bilo organizovano za punoletne učenike i njihove nastavnike u srednjoj školi, kada su prikupljene 62 jedinice, podsećaju iz paraćinskog Crvenog krsta, koji je bio domaćin i organizator akcije.
Na licu mesta bila je ekipa niškog Zavoda ta transfuziju krvi koja je, kao i uvek, bila na visini zadatka.
U isto vreme, svi koji su danas obavili ovaj humani čin imali su priliku da pre darivanja životne tečnosti provere kakvo im je trenutno zdravstveno stanje.
