DIJAZ, HAKIMI... Maroko je prejak, Maroko je u četvrtfinalu Afričkog kupa nacija! (VIDEO)

04. 01. 2026. u 19:20

Fudbalska reprezentacija Maroka plasirala se u četvrtfinale Afričkog kupa nacija, pošto je večeras u Rabatu u osmini finala pobedila selekciju Tanzanije rezultatom 1:0.

ДИЈАЗ, ХАКИМИ... Мароко је прејак, Мароко је у четвртфиналу Афричког купа нација! (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Strelac jedinog pogotka za domaćina prvenstva bio je Brahim Dijaz u 64. minutu, posle asistencije Ašrafa Hakimija.


Maroko će u četvrtfinalu Afričkog kupa nacija igrati protiv pobednika meča između reprezentacija Južne Afrike i Kameruna, koji se igra večeras od 20 časova.
 

OTKRIĆE KOJE JE ODJEKNULO EVROPOM: Kako je Crvena zvezda pozajmljivala novac Partizanu!

