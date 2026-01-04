DIJAZ, HAKIMI... Maroko je prejak, Maroko je u četvrtfinalu Afričkog kupa nacija! (VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Maroka plasirala se u četvrtfinale Afričkog kupa nacija, pošto je večeras u Rabatu u osmini finala pobedila selekciju Tanzanije rezultatom 1:0.

Strelac jedinog pogotka za domaćina prvenstva bio je Brahim Dijaz u 64. minutu, posle asistencije Ašrafa Hakimija.

Maroko će u četvrtfinalu Afričkog kupa nacija igrati protiv pobednika meča između reprezentacija Južne Afrike i Kameruna, koji se igra večeras od 20 časova.



