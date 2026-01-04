DIJAZ, HAKIMI... Maroko je prejak, Maroko je u četvrtfinalu Afričkog kupa nacija! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Maroka plasirala se u četvrtfinale Afričkog kupa nacija, pošto je večeras u Rabatu u osmini finala pobedila selekciju Tanzanije rezultatom 1:0.
Strelac jedinog pogotka za domaćina prvenstva bio je Brahim Dijaz u 64. minutu, posle asistencije Ašrafa Hakimija.
Maroko će u četvrtfinalu Afričkog kupa nacija igrati protiv pobednika meča između reprezentacija Južne Afrike i Kameruna, koji se igra večeras od 20 časova.
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
HRVATSKA U PANICI: "Srbija je pomogla Sloveniji!"
04. 01. 2026. u 19:36
SRPSKO ČUDO! Dušan Alimpijević otkrio kako je, zapravo, Nikola Jokić!
04. 01. 2026. u 13:41
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće
Tim rečima hrvatski "Večernji list" piše o životnom padu nekada istinskog sportskog asa SFRJ.
04. 01. 2026. u 14:03
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)