EKSTREMNE HLADNOĆE U EVROPI I SAD: Do minus 40 stepeni, stotine otkazanih letova

DOK je u Nemačkoj zabeleženo minus 15 stepeni Celzijusovih, Skandinavija se suočava sa ekstremnim talasom hladnoće - sa temperaturama i do minus 40 stepeni Celzijusovih.

Foto Tanjug/AP

U Norveškoj su temperature na severu dostigle čak minus 39,5 stepeni Celzijusovih u mestu Karasjok, blizu granice sa Finskom, što je dovelo do delimične ili potpune paralize javnog života i obustave železničkog saobraćaja, prenosi Bild.

U Švedskoj je u mestu Gielas izmereno minus 38,4 stepena Celzijusovih, dok snežna oluja Ana donosi obilne padavine gotovo u celoj zemlji.

U Holandiji je zbog zimskih uslova otkazano stotine letova, uključujući više od 200 KLM-ovih letova u subotu i oko 300 danas.

Kašnjenja i otkazivanja odnose se i na brojne letove za Nemačku.

U Grčkoj je vazdušni prostor trenutno potpuno zatvoren, dok je železnički saobraćaj u Holandiji, takođe, pogođen, a vlasti su apelovale na građane da budu oprezni.

Ekstremno niske temperature imaju posledice i po životinje.

Na Floridi su zabeleženi leguani koji su pali sa drveća zbog niskih temperatura od oko 4 stepena Celzijusovih, dok je uobičajena temperatura za ovo doba godine 20-25 stepeni Celzijusovih.

Meteorolog Peter Hartman iz Nemačke meteorološke službe objašnjava da je razlog ekstremne hladnoće masivan prodor polarne hladnoće iz Arktika, koja se proteže preko Skandinavije do centralne Evrope.

(Tanjug)

