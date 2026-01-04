Politika

EKSTREMNE HLADNOĆE U EVROPI I SAD: Do minus 40 stepeni, stotine otkazanih letova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 01. 2026. u 23:45

DOK je u Nemačkoj zabeleženo minus 15 stepeni Celzijusovih, Skandinavija se suočava sa ekstremnim talasom hladnoće - sa temperaturama i do minus 40 stepeni Celzijusovih.

ЕКСТРЕМНЕ ХЛАДНОЋЕ У ЕВРОПИ И САД: До минус 40 степени, стотине отказаних летова

Foto Tanjug/AP

U Norveškoj su temperature na severu dostigle čak minus 39,5 stepeni Celzijusovih u mestu Karasjok, blizu granice sa Finskom, što je dovelo do delimične ili potpune paralize javnog života i obustave železničkog saobraćaja, prenosi Bild.

U Švedskoj je u mestu Gielas izmereno minus 38,4 stepena Celzijusovih, dok snežna oluja Ana donosi obilne padavine gotovo u celoj zemlji.

U Holandiji je zbog zimskih uslova otkazano stotine letova, uključujući više od 200 KLM-ovih letova u subotu i oko 300 danas.

Kašnjenja i otkazivanja odnose se i na brojne letove za Nemačku.

U Grčkoj je vazdušni prostor trenutno potpuno zatvoren, dok je železnički saobraćaj u Holandiji, takođe, pogođen, a vlasti su apelovale na građane da budu oprezni.

Ekstremno niske temperature imaju posledice i po životinje.

Na Floridi su zabeleženi leguani koji su pali sa drveća zbog niskih temperatura od oko 4 stepena Celzijusovih, dok je uobičajena temperatura za ovo doba godine 20-25 stepeni Celzijusovih.

Meteorolog Peter Hartman iz Nemačke meteorološke službe objašnjava da je razlog ekstremne hladnoće masivan prodor polarne hladnoće iz Arktika, koja se proteže preko Skandinavije do centralne Evrope.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRPSKI FUDBAL TUGUJE: Umro Milorad Kosanović - i to na svoj rođendan

SRPSKI FUDBAL TUGUJE: Umro Milorad Kosanović - i to na svoj rođendan