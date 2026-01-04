HTELI DA OTMU MILOŠEVIĆA KAO MADURA: Šešelj otkrio šta su zapadnjaci pokušali u Jugoslaviji
PREDSEDNIK SRS Vojislav Šešelj oktrio je da su zapadni moćnici imali plan da uhapse Slobodana Miloševića na isti način na koji su oteli predsednika Venecuele Nikolasa Madura.
- Isto su hteli i kod nas devedesetih godina, ali nisu uspeli. Hteli su Miloševića tako da otmu - rekao je Šešelj gostujući na Informer televiziji u emisiji "Paralela" koju vodi Andrea Veskov.
Došli su engleski specijalci 2003. godine u Beograd, raspoređeni su u nekim vilama na Dedinju, sa zadatkom da uhapse Jovicu Stanišića i njega (Šešelja) i odvedu u Hag, a da ubiju Legiju i Franka Simatovića Frenkija, podsetio je predsednik SRS.
- Ja sam oko kuće postavio bavče sa benzinom, ispred kapije sedam-osam kola, spreman ako dođu da me vode, da sve to zapalim. Bilo je mnogo mojih ljudi, bili smo i naoružani. Hteo sam da idem u Hag, kad ja hoću. A onda su Jovicu i Frenkija uhapsili nakon Đinđićeve smrti. Oni su pristali da idu Hag - rekao je Šešelj.
