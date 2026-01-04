Politika

HTELI DA OTMU MILOŠEVIĆA KAO MADURA: Šešelj otkrio šta su zapadnjaci pokušali u Jugoslaviji

Novosti online

04. 01. 2026. u 22:00

PREDSEDNIK SRS Vojislav Šešelj oktrio je da su zapadni moćnici imali plan da uhapse Slobodana Miloševića na isti način na koji su oteli predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

ХТЕЛИ ДА ОТМУ МИЛОШЕВИЋА КАО МАДУРА: Шешељ открио шта су западњаци покушали у Југославији

Foto: Novosti ilustracija

- Isto su hteli i kod nas devedesetih godina, ali nisu uspeli. Hteli su Miloševića tako da otmu - rekao je Šešelj gostujući na Informer televiziji u emisiji "Paralela" koju vodi Andrea Veskov.

Došli su engleski specijalci 2003. godine u Beograd, raspoređeni su u nekim vilama na Dedinju, sa zadatkom da uhapse Jovicu Stanišića i njega (Šešelja) i odvedu u Hag, a da ubiju Legiju i Franka Simatovića Frenkija, podsetio je predsednik SRS.

- Ja sam oko kuće postavio bavče sa benzinom, ispred kapije sedam-osam kola, spreman ako dođu da me vode, da sve to zapalim. Bilo je mnogo mojih ljudi, bili smo i naoružani. Hteo sam da idem u Hag, kad ja hoću. A onda su Jovicu i Frenkija uhapsili nakon Đinđićeve smrti. Oni su pristali da idu Hag - rekao je Šešelj.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIĆE KOJE JE ODJEKNULO EVROPOM: Kako je Crvena zvezda pozajmljivala novac Partizanu!

OTKRIĆE KOJE JE ODJEKNULO EVROPOM: Kako je Crvena zvezda pozajmljivala novac Partizanu!