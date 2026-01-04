ZVEZDA UPALILA MOTORE: Crveno-beli odradrili prvi trening u Antaliji
CRVENA zvezda je odrardila prvi trening u Antaliji na početku zimskih priprema za drugi deo sezone.
Zbog loših vremenskih uslova ekipa Dejana Stankovića je krenula ka Turskoj u 15 časova po srpskom vremenu sa aerodroma "Nikola Tesla". Nakon leta koji je trajao dva sata, u 19 časova crveno-beli su sleteli u pomenuti grad.
Uprkos umoru, prvotimci šampiona Srbije su izašli na idealno pripremljen teren. Stručni štab je pripremio sve rekvizite i poligone, te su posle kraćeg sastanka na terenu fudbaleri počeli sa zagrevanjem. Kondicioni deo stručnog štaba je kroz zanimljive vežbe spremio tim za glavni deo treninga.
Ekipa je bila podeljena u tri grupe. U isto vreme dve su radile na posedu kroz čuvanje lopte. Zahtev je bio da se lopta prenese na protivničku polovinu, a potom i da se završi napad udarcem na mali gol.
Za to vreme treća grupa je istrčavala deonice po dužini terena, dok su golmani radili po svom režimu uz nadzor trenera Brivija i Supića. Posle nekoliko napornih i intenzivnih serija, na red je došao i poslednji deo treninga. Odigrali su crveno-beli partiju fudbala, a dva velika gola su bila postavljena na obodima kaznenog prostora.
Posle više od sat vremena Dejan Stanković je označio kraj treninga.
Podsetimo, Crvena zvezda prvu utakmicu u nastavku sezone igra 22. junaraua protiv Malmea u Švedskoj, u 7. kolu Lige Evrope.
