VENECUELA KAO „DOKAZ“ ZAŠTO JE POTREBNO NUKLEARNO ODVRAĆANJE Severna Koreja: Amerika je beobziri i brutalni hegemonista

SEVERNA Koreja je u nedelju ujutru lansirala više balističkih raketa u Istočno more, saopštila je južnokorejska vojska, čime je zabeležena prva raketna aktivnost Pjongjanga u ovoj godini.

Foto Tanjug/AP/KCNA

Lansiranja dolaze u trenutku pojačanih globalnih tenzija, svega nekoliko dana nakon američke vojne intervencije u Venecueli i hapšenja predsednika Nikolasa Madura, događaja koji je izazvao oštre reakcije severnokorejskog rukovodstva.

DETALjI LANSIRANjA

Prema saopštenju Združenih načelnika štabova Južne Koreje, rakete su ispaljene iz područja u blizini Pjongjanga oko 7:50 časova po lokalnom vremenu. One su preletele približno 900 kilometara pre nego što su pale u Istočno more, poznato i kao Japansko more. Južnokorejska vojska je nakon lansiranja podigla nivo pripravnosti i započela koordinaciju sa savezničkim snagama.

Zvaničnici iz Seula su naveli da su u ovom incidentu lansirane dve balističke rakete. Kancelarija predsednika Južne Koreje sazvala je hitan sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost, dok su visoki vojni i bezbednosni zvaničnici započeli konsultacije o daljim koracima.

Južnokorejske i američke obaveštajne službe trenutno sprovode detaljnu analizu lansiranih projektila, uključujući njihov tip, putanju i karakteristike leta. Do sada nema izveštaja o šteti ili žrtvama.

REAKCIJA SJEDINjENIH DRŽAVA

Sjedinjene Američke Države potvrdile su lansiranja. Američka Indo-pacifička komanda saopštila je da je upoznata sa događajem i da se nalazi u bliskoj koordinaciji sa saveznicima i partnerima u regionu.

-Na osnovu trenutnih procena, ovaj događaj ne predstavlja neposrednu pretnju američkom osoblju ili teritoriji, niti našim saveznicima, navodi se u saopštenju. Istovremeno je ponovljena posvećenost SAD odbrani saveznika u Indo-pacifičkom regionu.

Lansiranja su se dogodila uoči samita Južne Koreje i Kine, zakazanog za ponedeljak, na kojem će pitanje Severne Koreje i denuklearizacije Korejskog poluostrva biti jedna od ključnih tema. Seul uoči sastanka pojačava diplomatski pritisak na Peking da preuzme aktivniju ulogu u obuzdavanju severnokorejskog raketnog i nuklearnog programa.

KRŠENjE REZOLUCIJA UN I STAV PJONGJANGA

Testovi balističkih raketa Severne Koreje zabranjeni su višestrukim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Uprkos tome, Pjongjang nastavlja sa lansiranjima, tvrdeći da su ona deo njegovog suverenog prava na samoodbranu. Taj stav SAD, Južna Koreja i njihovi saveznici odbacuju, ocenjujući da testovi predstavljaju destabilizujući faktor za region.

Poslednji raketni test pre ovog dogodio se 7. novembra, kada je Severna Koreja lansirala balističku raketu kratkog dometa u Istočno more.

GNEV PJONGJANGA ZBOG VENECUELE

Istovremeno sa raketnim lansiranjima, Severna Koreja je izuzetno oštro reagovala na američku intervenciju u Venecueli i hapšenje predsednika Nikolasa Madura. Ministarstvo spoljnih poslova Severne Koreje, putem državne novinske agencije KCNA, osudilo je američku operaciju kao „hegemonističku akciju“ i „ozbiljno kršenje nacionalnog suvereniteta“.

U saopštenju prepunom optužbi, Pjongjang je američku operaciju „Apsolutna odlučnost“ opisao kao dokaz „beobzirne i brutalne prirode SAD“, navodeći da Vašington otvoreno gazi međunarodno pravo u cilju nametanja globalne dominacije.

Portparol severnokorejskog ministarstva spoljnih poslova poručio je da je otmica predsednika suverene države „kriminalni čin“ koji razotkriva pravu prirodu američke spoljne politike.

VENECUELA KAO UPOZORENjE I NUKLEARNI ARGUMENT

Za rukovodstvo u Pjongjangu, sudbina Nikolasa Madura predstavlja, kako se navodi, „scenario noćne more“ koji potvrđuje dugogodišnje tvrdnje da Sjedinjene Države koriste silu kako bi rušile nepoželjne režime. Severna Koreja decenijama upozorava da je meta sličnih planova, a događaji u Karakasu sada se koriste kao ključni argument za opravdavanje njenog nuklearnog programa.

Poruka Pjongjanga je jasna: Venecuela je primer onoga što se događa državama koje nemaju moćno sredstvo odvraćanja. Severna Koreja tvrdi da je njen nuklearni arsenal jedina stvarna „barijera odvraćanja“ koja sprečava sličan scenario na Korejskom poluostrvu.

U tom kontekstu, raketna lansiranja i oštra retorika prema Vašingtonu predstavljaju deo šire strategije režima Kim Džong Una da pokaže spremnost i odlučnost da se suprotstavi svakom pokušaju pritiska ili intervencije, koristeći događaje u Venecueli kao političko i strateško upozorenje.

