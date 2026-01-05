CREVENI METEO ALARM U SRBIJI UPOZORENJE NA OVU NEPOGODU, EVO DOKLE ĆE DA TRAJE: Vremenska prognoza za ponedeljak, 5. januar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje i to povremeno sa vlažnim snegom, pa se očekuje formiranje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 centimetara. Oblačno i u većem delu zemlje hladno vreme.

Na severu i zapadu, ledeni dan sa najvišom dnevnom temperaturom ispod nule, i uglavnom snežne padavine uz dalje manje povećanje visine snežnog pokrivača.

U ostalom delu zemlje sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje, dok će na jugu i jugoistoku Srbije biti toplije vreme sa kišom.

Slab i umeren vetar, na severu severoistočni, a u ostalom delu zemlje južni i jugoistočni koji će u planinskim predelima istočne Srbije biti povremeno i jak.

Jutarnja temperatura od -3 do 4 stepena, a najviša dnevna u većini krajeva od -1 do 3, na krajnjem jugu i jugoistoku biće toplije od 7 do 12 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Očekuje se oblačno i hladno vreme sa kišom koja će se lokalno lediti pri tlu uz najveći rizik od poledice u jutarnjim i prepodnevnim, kao i kasnijim večernjim satima. Tokom naredne noći ponovo se očekuje sneg.

Slab i umeren vetar, tokom dana jugoistočni, uveče zapadni i severozapadni. Temperatura će biti bez većeg kolebanja od -2 do 0.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Do četvrtka će biti oblačno i u većem delu hladno vreme, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći 0 stepeni i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje, dok će na jugu i jugoistoku i dalje biti toplije vreme sa kišom.

U četvrtak će se hladna vazdušna masa proširiti na celu zemlju pa se narednih dana očekuje slab i umeren, u petak lokalno i jak, jutarnji mraz i uglavnom suvo vreme, a nove prolazne padavine samo u subotu i nedelju.

