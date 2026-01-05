TRAMP ŽESTOKO ZAPRETIO JOŠ JEDNOJ DRŽAVI: Snažno ćemo ih pogoditi ako to urade
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Iran bio "veoma žestoko pogođen" ukoliko tokom aktuelnih protesta u toj zemlji dođe do ubijanja demonstranata.
- Pažljivo to pratimo. Ako počnu da ubijaju ljude kao što su to činili u prošlosti, mislim da će ih Sjedinjene Američke Države veoma snažno pogoditi - rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu "Air Force One", preneo je danas "Figaro".
Protesti su počeli 28. decembra prošle godine u Teheranu, kada su trgovci zatvorili svoje radnje u znak protesta zbog hiperinflacije i teške ekonomske situacije, a potom su prerasli u pokret sa političkim zahtevima.
Prema zvaničnim podacima, u demonstracijama je poginulo najmanje 12 osoba, uključujući i pripadnike snaga bezbednosti, dok organizacije za zaštitu ljudskih prava navode da je broj stradalih najmanje 16.
Reč je o najvećim protestima u Iranu od kraja 2022. godine, kada je tu zemlju zahvatio talas demonstracija nakon smrti Mahse Amini u pritvoru, posle njenog hapšenja zbog kršenja strogih pravila oblačenja za žene.
