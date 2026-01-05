SEKRETARKA UNUTRAŠNJU BEZBEDNOST SAD: Želimo lidera u Venecueli koji razume da će Vašington štiti Ameriku

SEKRETARKA za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država Kristi Noem izjavila je danas da SAD žele lidera u Venecueli koji će biti partner koji razume da će Vaštington štititi Ameriku “da bi se zaustavila trgovina drogom i sprečio ulazak terorista u SAD”.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Noem je u intervjuu za Foks njuz nagovestila da je imigracioni status državljana Venecuele koji u SAD borave na osnovu privremene zaštite (TPS) deo procesa donošenja odluka na nivou cele administracije, koji će slediti njeno ministarstvo.

Foto Tanjug/AP/Eric Gay

-Venecuela je danas slobodnija nego što je bila juče, rekla je Noem i dodala da "svaka osoba koja je bila obuhvaćena TPS-om ima mogućnost da podnese zahtev za izbeglički status".

Prema njenim rečima, SAD moraju da obezbede da njeni programi zaista imaju smisla i da se zakon poštuje.

Pre četiri meseca, Noem je ukinula odluku iz 2021. godine, donetu u vreme administracije bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, kojom je Venecueli dodeljen TPS, što je pogodilo više od 250.000 Venecuelanaca koji žive u SAD, nakon što je utvrdila da je ta mera "suprotna nacionalnom interesu SAD".

Toj odluci pridružilo se oko 350.000 Venecuelanaca kojima je privremeni zaštićeni status već bio ukinut prethodnom naredbom.

(Tanjug)

