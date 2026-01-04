"TO ŠTO ĐOKOVIĆ RADI..." Veliki Novakov rival o "penzionisanom Srbinu"

NOVAK Đoković se sprema za novu sezonu, a Holger Rune se oporavlja od povrede. Danac je iskoristio priliku i govorio je o Srbinu.

FOTO: Tanjug/AP

Iako najbolji teniser svih vremena ima 38 godina, momak iz Gentoftea veruje da Nole i dalje može da osvaja najveće turnire.

- To što Novak radi je impresivno. Na svakom turniru je došao najmanje do polufinala, a ljudi pričaju o tome kada će se penzionisati. Sa njim se nikada ne zna. To što on radi je nemoguće. Da me pitate za bilo kojeg drugog tenisera njegovih godina, rekao bih da nema šansi da osvoji grend slem. Ali, kada me pitate za Đokovića, reći ću vam da sa njim ništa nije nemoguće - rekao je Rune za "Marku".

‘Se tratando de Djokovic, nada é impossível', diz Runehttps://t.co/4q42Ld4rwT pic.twitter.com/nEESm2HxEo — Site Tenis News (@tenisnewsbrasil) January 4, 2026

Podsetimo, Đoković će pokušati u Melburnu da osvoji 25. grend slem. Australijan open na programu je od 18. januara do 1. februara.

BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića