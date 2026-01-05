E, ŠTA URADIŠE SRBINU! Oglasila se NBA liga zbog Nikole Jokića i potvrdila epsku sramotu

Ne može Denver bez Nikole Jokića!

Nagetsi su upisali četiri poraza u poslednjih pet mečeva. Naime, Srbin je povredio koleno na utakmici protiv Majamija, a nakon toga je svima bilo jasno da neće biti lako ekipi iz Kolorada. Nikola Jokić dominira NBA ligom. Igra možda i najbolju sezonu u karijeri, beleži prosečno 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija. Ali, Denver u januaru čeka 17 utakmica, pa pod uslovom da propusti svih 17 zbog povrede kolena Nikola neće biti u konkurenciji za MVP priznanje u ligaškom delu sezone. Zašto? Zbog pravila koje važi u najjačoj ligi na svetu.

Naime, da bi igrač bio u konkurenciji za bilo koju nagradu na kraju sezone mora da odigra minimum 65 utakmica. Pošto sezona ima 82 meča, ako Jokić propusti 17, ostaće bez šanse za nagradu. Čak i da propusti manji broj od tih 17 uvek može da se desi nešto nepredviđeno do kraja sezone.

Zbog toga se konačno oglasila i NBA liga na zvaničnom sajtu. Deluje da ne mare mnogo što će Nikola, koji je povređen, zbog glupog pravila ispasti iz MVP trke.

- Hajde da pričamo o problemu kada je u pitanju minimum od 65 utakmica za osvajanje MVP nagarde. Teško je ignorisati ovaj problem s obzirom na najnoviji razvoj događaja. Pravilo je uvedeno sa razlogom, da bi bio podstrek za igrače da moraju da igraju. Kako neko može da tvrdi da je najbolji, ako propusti ogroman broj utakmica. Od kada se igraju 82 utakmice u sezoni samo su Bil Volton, Karl Meloun, Lebron Džejms i Janis Adetokumbo osvojili MVP priznanje, a da su odigrali manje od 65 utakmica. Možda to nije fer zbog povreda, posebno u ovoj eri, ali takav je život. Ako budemo krenuli da nabrajamo svaku nepravdu koja se događa, to bi baš potrajalo", navodi se u tekstu na portalu NBA lige.

Centar Denver dominirao od starta sezone, beleži najbolje brojke i zbog njega je ekipa iz Kolorada u konkurenciji za NBA trofej. Nažalost, posle povrede navijači su se uhvatili za glavu.

- Hajde da pričamo o Srbinu, koji je MVP kandidat. Svi su ostali bez daha kada su pročitali da ima hiperekstenziju kolena posle meča sa Majamijem. Nikola je NBA blago, radi na sebi, priprema se, igra na pravi način, predstavlja Denver i igra na najvišem mogućem nivou. Novi pregledi biće za četiri nedelje, što verovatno znači da će propustiti sve mečeve u januaru, što znači da postoji šansa da ne dođe do praga od 65 mečeva. Da li igrač kao što je Jokić, koji ne odmara i koji je samo jednom odigrao 70 utakmica u karijeri, treba da bude kažnjen? Da li je to nefer?", pita se autor teksta.

Umesti konkretnog odgovora o pravilu koje će Nikolu upropastiti sezonu, navode nesrećne okolonosti.

- Svi se slažemo da je to nesrećna okolnost. Baš zbog ove diskusije Jokić neće pasti sa prvog mesta na našoj listi koju objavljujemo sve dok i matematički ne bude mogao da dođe do praga od 65 mečeva ili ga neko zameni i preskoči lestvicu koju je on podigao neverovatno visoko. Nije nemoguće to da se desi, ali srećno vam bilo. Ništa od toga se nije promenilo, bar ne ove nedelje i ostaće prvi do daljeg.

Jokić dominira i ove sezone, pa NBA podseća na brojke, da ima 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija po meču.

- Do povrede bio je na putu da postane prvi igrač u istoriji NBA lige koji je na vrhu liste i po skokovima i asistencijama, u top pet je poentera u ligi. Upisao je i 16 tripl-dablova u sezoni. Čovek je mašina. Ima neverovatne brojke. IMa 28 dabl-dabl učinaka, šutira 60 odsto iz igre. Pre povrede nije bilo mnogo dileme oko toga ko je glavni kandidat za MVP priznanje. Zbog nesrećnih okolnosti se sada sve to dovodi u pitanje", stoji u tekstu.

