TRAMP ZAPRETIO DRUGIM VOJNIM UDAROM NA VENECUELU: Mi smo glavni u toj zemlji

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da izvedu i drugi vojni udar na Venecuelu nakon hapšenja predsednika te zemlje Nikolasa Madura, ukoliko preostali članovi vlade ne budu sarađivali u njegovim naporima da se stanje u toj zemlji "dovede u red", i dodao da su SAD "glavne" u Venecueli.

AP Photo/Alex Brandon

Tramp je novinarima u predsedničkom avionu "Air Force One" rekao i da su SAD nakon dešavanja tokom vikenda "preuzele kontrolu" nad Venecuelom, ali da istovremeno komuniciraju sa novim rukovodstvom u Karakasu, prenosi danas "Gardijan".

- Razgovaramo sa ljudima koji su upravo položili zakletvu. Ne pitajte me ko je glavni, jer ću vam dati odgovor koji će biti veoma kontroverzan - naveo je Tramp, odgovarajući na pitanje da li je razgovarao sa privremenom liderkom, odnosno potpredsednicom Venecuele Delsi Rodrigez.

Na insistiranje novinara da pojasni svoju izjavu, Tramp je rekao da to znači da su Sjedinjenje Američke Države zapravo glavne u Venecueli.

Prethodne nedelje, Tramp je za "Njujork post" izjavio da američke trupe neće biti stacionirane u Venecueli sve dok potpredsednica te zemlje Delsi Rodrigez bude sarađivala.

Američki predsednik je rekao i da su sa Rodrigez više puta razgovarali i da ona "razume situaciju". Prema Trampovim rečima, Rodrigez je položila zakletvu kao privremena liderka Venecuele.

- Pretpostavljam da je ona predsednica. Razgovarala je dugo sa (američkim državnim sekretarom Rubijem) Markom i rekla da će učiniti sve što je potrebno. Nije imala izbora - naveo je ranije Tramp.

SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Optužnica, koja uključuje i Madurovog sina, objavljena je u subotu.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro optužen je još 2020. godine u istom predmetu, zajedno sa drugim visokim venecuelanskim zvaničnicima i bivšim kolumbijskim gerilskim liderima. Međutim, optužnica objavljena u subotu četvrta je i najnovija, a Madura i druge tereti za dodatne nezakonite aktivnosti od 2020. godine.