NOVOGODIŠNJA RADIONICA INSTITUTA ZA KREATIVNO PREDUZETNIŠTVO I INOVACIJE SA SEDIŠTEM U PARAĆINU Magija staklenih ukrasa za jelke

NEPOSREDNO pred kraj prethodne godine - u okviru inicijative "Kreativno staklo Srbije" - Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije (IKPI), sa sedištem u Paraćinu, organizovao je u Beogradu novogodišnju radionicu. A, "projektni zadatak" bilo je oslikavanje ukrasa od stakla, da bi se kroz savremeni umetnički i edukativni pristup predstavio duh nematerijalnog nasleđa ovog zanata koji je proslavio grad na Crnici.

Foto: Inicijativa Kreativno staklo Srbije, Tamara Ognjević, Aleksandrija Ajduković

Radionica je okupila tridesetak kreativaca zainteresovanih za učenje umetničkih zanata i savladavanje starih stalarskih tehnika dekoracije, uz izradu autentičnih novogodišnjih staklenih ukrasa za jelku.

Tradicija UČESNICI radionice mogli su da saznaju i da je Češka, tokom 19. veka, bila centar evropskog staklarstva. Da bi podstakli proizvodnju božićnih ukrasa, početkom 20. veka, osnovali su Institut za staklo, koji je inicirao rad Zadruge stakloduvača božićnih ukrasa, koje je Češka kasnije i izvozila. Tokom Drugog svetskog rata, proizvodnja staklenih ukrasa za jelke obustavljena je zbog nedostatka materijala i radne snage, ali je potom nastavljena. U Evropi, drugi centar proizvodnje ovakvih ukrasa postala je i Nemačka...

- Učesnici su istraživali načine na koje se nematerijalno kulturno nasleđe Paraćina može očuvati i preneti u savremeni kontekst. Najpre su se upoznali sa istorijatom paraćinskog staklarstva, staklarskim tehnikama i karakterističnim dezenima koji su tokom prethodne dve godine, uz podršku Ministarstva kulture, uspešno obrađeni i digitalizovani. Potom su stečena znanja primenili u praktičnom radu kroz tehnike ecovanja, oslikavanja i rad sa pigmentima pozlate. I, tako su nastali unikatni predmeti koji sada krase njihove novogodišnje jelke - ističe prof. dr Hristina Mikić iz Instituta za kreativno preduzetništvo, koja je vodila predavanje i radioničarski rad, zajedno sa Tamarom Ognjević i Jelenom Milošević.

Dodaje i da su se polaznici radionice upoznali sa celokupnim procesom dizajniranja i dekoracije stakla, onako kako je ona nekada realizovana u paraćinskog fabrici - od izrade tehničkog crteža, preko pripreme staklenog predmeta za dekoraciju, do finalnog rada. Takođe, bili su u prilici da koriste nekadašnje alate iz pogona paraćinske staklare, pa da i na taj način osete duh prohujalih vremena...

Istorija PRVI ukrasi za jelku napravljeni su u Nemačkoj tokom 17. veka i bili su u obliku staklenih perli koje su mogle da se okače na drvo. Kad je ovaj vid zanatstva postao popularan, dizajneri su počeli da osmišljavaju različite oblike ukrasa, od kojih su najpopularnije bile - kugle. Stakloduvači u Nemačkoj izrađivali su ih u raznim veličinama i ti ukrasi veoma brzo bili su traženi u drugim delovima Evrope, pa i u SAD. U 18. veku, stakleni ukrasi počinju da se boje i ukrašavaju različitim dodacima - šljokicama i ukrasnim kamenčićima.

Inače, iz Instituta za kreativno preduzetništvo i inovacije objašnjavaju da se radi o jedinstvenom programu povezivanja kulturnog nasleđa i kreativne industrije, koji ukazuje na potencijal tradicionalnih umetničkih zanata da budu relevantni i u savremenom društvu. Takođe, tokom radionice učesnici su mogli da koriste i "Artglas kalkulator" - koji je osmislila grupa naučnika iz Srbije, Slovenije i Danske - za obračunavanje karbonskog otiska svojih radova, što je pomoglo da otkriju značaj kreativne reciklaže stakla.

