LOZNIČANI SPREMAJU PLIVANJE ZA ČASNI KRST: Bogojavljenski sabor kraj Drine

LOZNIČKI Moto klub Bratija saopštio je da će, u saradnji sa Crkvenom opštinom Loznica, da organizuje tradicionalno viteško nadmetanje u plivanju za Časni krst povodom Bogojavljenja, velikog pravoslavnog praznika, u ponedeljak, 19. januara, na jezeru kod “Šepačkog mosta“.

Foto :V.Mitrić

Svi koji žele da plivaju, u čast velikog pravoslavnog znamenja, mogu se prijave najdalje do 18. janura do 11,30 časova ili putem telefona 060/537-63-77 i O604065465 .

-U 12 ćasova je osvećenje časnog krsta kao i blagosiljanje plivača, a nakon toga plivanje na stazi dugoj 33 metra, pa proglašenje pobednika i dodela zahvalnica, medalja i darova -kaže Miroslav Popović iz Moto kluba „Bratija“. - Na obali Drine za sve posetioce biće obezbeđeni topli napici. Obezbeđeno je da start nadmetanja bude, za sve, u isto vreme . Ove godine plivače se u znak sećanje i čast na preminulog “drinskog vuka”, Srboljuba Mitrovića - Srbu Kompota. koji je ujedno bio utemeljivač ove tradicije u Loznici.