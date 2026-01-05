DAN ZA AKCIJU I USPEH U JAVNOSTI Astro savet za ponedeljak, 5. januar: Na ovih 6 znakova najviše utiču aspekti Meseca u ambicioznom Lavu

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, domovine, u vatrenom, temperamentnom znaku Lava utiče na opštu atmosferu, tako što postajemo aktivniji, ambiciozniji, odlučniji, organizovaniji.

Foto: Free Images Pixabay

Izazovni aspekti Meseca sa Suncem, Venerom i Marsom zahtevaju prilagošđavanje okolnostima i uslovima na poslovnom i ljubavnom planu. Trigon sa Neptunom podstiče inspiraciju, naročito za film, muziku, teatar. Donosi uspeh u oblastima koje su takođe pod vladavinom Neptuna, vodeni saobraćaj i poslove s naftom.

Napet aspekt s Plutonom u Vodoliji podstiče intuiciju ali i iracionalne strahove, ljubomoru, impulsivnost, a donosi i probleme s finansijama.

Ovi aspekti najviše će uticati na vatrene i vazdušne znake prve i druge dekade, Ovnove, Lavove, Strelce, Blizance, Vage i Vodolije.