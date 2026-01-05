DAN ZA AKCIJU I USPEH U JAVNOSTI Astro savet za ponedeljak, 5. januar: Na ovih 6 znakova najviše utiču aspekti Meseca u ambicioznom Lavu
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, domovine, u vatrenom, temperamentnom znaku Lava utiče na opštu atmosferu, tako što postajemo aktivniji, ambiciozniji, odlučniji, organizovaniji.
Izazovni aspekti Meseca sa Suncem, Venerom i Marsom zahtevaju prilagošđavanje okolnostima i uslovima na poslovnom i ljubavnom planu. Trigon sa Neptunom podstiče inspiraciju, naročito za film, muziku, teatar. Donosi uspeh u oblastima koje su takođe pod vladavinom Neptuna, vodeni saobraćaj i poslove s naftom.
Napet aspekt s Plutonom u Vodoliji podstiče intuiciju ali i iracionalne strahove, ljubomoru, impulsivnost, a donosi i probleme s finansijama.
Ovi aspekti najviše će uticati na vatrene i vazdušne znake prve i druge dekade, Ovnove, Lavove, Strelce, Blizance, Vage i Vodolije.
Preporučujemo
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
04. 01. 2026. u 13:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)