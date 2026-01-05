Panorama

DAN ZA AKCIJU I USPEH U JAVNOSTI Astro savet za ponedeljak, 5. januar: Na ovih 6 znakova najviše utiču aspekti Meseca u ambicioznom Lavu

Marina Jungić Milošević, astrolog

05. 01. 2026. u 07:20

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, domovine, u vatrenom, temperamentnom znaku Lava utiče na opštu atmosferu, tako što postajemo aktivniji, ambiciozniji, odlučniji, organizovaniji.

ДАН ЗА АКЦИЈУ И УСПЕХ У ЈАВНОСТИ Астро савет за понедељак, 5. јануар: На ових 6 знакова највише утичу аспекти Месеца у амбициозном Лаву

Foto: Free Images Pixabay

Izazovni aspekti Meseca sa Suncem, Venerom i Marsom zahtevaju prilagošđavanje okolnostima i uslovima na poslovnom i ljubavnom planu. Trigon sa Neptunom podstiče inspiraciju, naročito za film, muziku, teatar. Donosi uspeh u oblastima koje su takođe pod vladavinom Neptuna, vodeni saobraćaj i poslove s naftom.

Napet aspekt s Plutonom u Vodoliji podstiče intuiciju ali i iracionalne strahove, ljubomoru, impulsivnost, a donosi i probleme s finansijama.

Ovi aspekti najviše će uticati na vatrene i vazdušne znake prve i druge dekade, Ovnove, Lavove, Strelce, Blizance, Vage i Vodolije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
USLIKAO RUS 1876. GODINE: Jedna od najstarijih fotografija Beograda (FOTO)

USLIKAO RUS 1876. GODINE: Jedna od najstarijih fotografija Beograda (FOTO)