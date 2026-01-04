MARIĆ ZAKUCAO BLOKADERE: Oni odu kod Olje Bećković i ne smeju da kažu svoje ime (VIDEO)
NOVINAR Milomir Marić žestoko se narugao blokaderskoj akciji skupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih izbora u Srbiji.
Gostujući na televiziji Kurir, Marić je ukazao na očiglednu nelogičnost blokaderskog pokreta i njegovih lidera.
- Blokaderi idu od vrata do vrate i traže od ljudi da im daji svoje ime i prezime i kontakte, a pritom oni ne smeju da se predstave, oni kod Olje Bećković odu i ne smeju da kažu svoje ime "jer je plenum tako odlučio" - rekao je Marić.
