MARIĆ ZAKUCAO BLOKADERE: Oni odu kod Olje Bećković i ne smeju da kažu svoje ime (VIDEO)

04. 01. 2026. u 21:16

NOVINAR Milomir Marić žestoko se narugao blokaderskoj akciji skupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih izbora u Srbiji.

Foto: Hepi TV printskrin

Gostujući na televiziji Kurir, Marić je ukazao na očiglednu nelogičnost blokaderskog pokreta i njegovih lidera.

- Blokaderi idu od vrata do vrate i traže od ljudi da im daji svoje ime i prezime i kontakte, a pritom oni ne smeju da se predstave, oni kod Olje Bećković odu i ne smeju da kažu svoje ime "jer je plenum tako odlučio" - rekao je Marić.

