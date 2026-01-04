SNEG PARALISAO ZAPAD SRBIJE I SEMBERIJU: 30 centimetara u Loznici i Šapcu, mehanizacija ne staje (FOTO)

SNEG je, u Lozničkom i Šabačkom kraju, počeo snažno da veje bez prestanka, od oko 7,30 časova. Brzo je napadao na sve strane od brzog puta, magistralnih i lokalnih drumova do ulica, trgova, sokaka, zaseoka. Saobraćaj se odvija otežano, ali nema blokiranih saobraćajnica.

Foto: V.M.

U oba grada zimske službe su, od ranih jutarnjih časova. Sva mehanizacija i ljudi su na terenu. U Šapcu je vozilo koje čisti sneg, pošto je proklizalo, udarilo u vozilo koje je bilo parkirano kraj puta.

Foto: V.M.

Ekipe komunalaca dok očiste jedan deo, po gradovima, idu dalje, ali predhodno očišćeno sneg ponovo pokrije. Visina snežnog pokrivača je oko 30 centimetara. Ekipe za čišćenje snega rade neprestano i uvedena su dežurstav.

- Trenutno je na terenu deset radnika koji posipaju mešavine peska, soli i kalcijum-hlorida - rekao je Tomsilav Mandić, direktor JKP "Naš dom" u Loznici.

Na terenu su i tri mašine, dva traktora i utovarivač kojima se razgrće sneg sa trotoara, čiste se pešačke zone, gimnazijski i park u Banji Koviljači.

Foto: V.M.

U magacinima, kako kaže Mandić, poseduju 12 do 13 tona soli, između 50 i 60 kubika peska, dve tone kalcijum-hidroksida, kao i mehanizaciju, jedan veliki ult, skip, manji ult, tri traktora, tri duvača, tri putarca i auto-dizalica sa korpom.

Od održavanu 255 kilometara puteva i ulica, u lozničkom kraju, zaduženo je PZP "Valjevo", koje angažuje JP "Loznica razvoj". Velii snežni nanosi, juče su, zabeleženi i prema graničnom prelazu Trbušnica.

Foto: V.M.

Sneg u ugljevičkom kraju, od ujutru, neprestano pada stvarajući tegobe ljudima tog dela Republike Srpske.

Ekipe za čišćenje snega izašle su na teren od 10 časova, a prema saopštenju iz Opštinske uprave, putni pravci u seoskim područjima čiste se po utvrđenim prioritetima.

Foto: V.M. -Na terenu je 20 mašina za čišćenje snega po svim mesnim zajednicama. Posebno se vodi računa tamo gde su dijalizni bolesnici - rečeno je iz Opštinske uprave.

Visina snežnog pokrivača u gradskom delu Ugljevika je više od 20 centimetara dok je na rubnim područjima i više.

Foto: V.M.

