POŽAREVAC POD SNEGOM: Grad se zabeleo posle vetra i kiše, temperatura jedan stepen

04. 01. 2026. u 20:59

POŽAREVAC – Posle dva vetrovita i kišna dana, u Požarevcu je danas počeo da pada sneg, koji već satima ne prestaje.

Temperatura izmerena u centru grada oko 12 sati iznosila je svega jedan stepen. I pored toga, saobraćaj se odvijao bez zastoja, kao i snabdevanje strujom, grejanjem i vodom.

