POŽAREVAC POD SNEGOM: Grad se zabeleo posle vetra i kiše, temperatura jedan stepen
POŽAREVAC – Posle dva vetrovita i kišna dana, u Požarevcu je danas počeo da pada sneg, koji već satima ne prestaje.
Temperatura izmerena u centru grada oko 12 sati iznosila je svega jedan stepen. I pored toga, saobraćaj se odvijao bez zastoja, kao i snabdevanje strujom, grejanjem i vodom.
