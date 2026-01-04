Srbija

POZIV DAVAOCIMA: Sutra dve akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

04. 01. 2026. u 15:52

POŽAREVAC – U ponedeljak, 5. januara, Crveni krst organizuje dve akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu, u saradnji sa Institutom za transfuziju.

ПОЗИВ ДАВАОЦИМА: Сутра две акције давања крви у Браничевском округу

D.N.

Obe akcije održavaju se u prostorijama gradskog Crvenog krsta, jedna u Požarevcu od 8 do 14, a druga u Petrovcu na Mlavi od 9 do 14 sati. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.

