POZIV DAVAOCIMA: Sutra dve akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu

POŽAREVAC – U ponedeljak, 5. januara, Crveni krst organizuje dve akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu, u saradnji sa Institutom za transfuziju.

D.N.

Obe akcije održavaju se u prostorijama gradskog Crvenog krsta, jedna u Požarevcu od 8 do 14, a druga u Petrovcu na Mlavi od 9 do 14 sati. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.