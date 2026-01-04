POZIV DAVAOCIMA: Sutra dve akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu
POŽAREVAC – U ponedeljak, 5. januara, Crveni krst organizuje dve akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu, u saradnji sa Institutom za transfuziju.
Obe akcije održavaju se u prostorijama gradskog Crvenog krsta, jedna u Požarevcu od 8 do 14, a druga u Petrovcu na Mlavi od 9 do 14 sati. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.
