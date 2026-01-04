TOTALNI RASPAD! Novak Đoković napustio PTPA!
IZNENAĐUJUĆA vest dolazi iz sveta tenisa, a tiče se Novaka Đokovića.
Naime, najbolji teniser svih vremena napustio je organizaciju PTPA čiji je osnivač. On se oglasio na Instagramu i objasnio odluku.
- Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da se potpuno povučem iz Udruženja profesionalnih tenisera (PTPA). Ova odluka dolazi nakon stalnih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i slika predstavljeni.
Ponosan sam na viziju koju smo Vašek i ja delili kada smo osnovali Udruženje profesionalnih tenisera – davanje igračima jačeg, nezavisnog glasa – ali je postalo jasno da moje vrednosti i pristup više nisu u skladu sa trenutnim pravcem organizacije.
Nastaviću da se fokusiram na svoj tenis, svoju porodicu i doprinos sportu na načine koji odražavaju moje principe i integritet. Želim igračima i svima koji su uključeni sve najbolje u budućnosti, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno - rekao je Đoković.
Podsetimo, Novak je pomenutu organizaciju osnovao u avgustu 2020. godine.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
SRPSKO ČUDO! Dušan Alimpijević otkrio kako je, zapravo, Nikola Jokić!
04. 01. 2026. u 13:41
OTKRIĆE KOJE JE ODJEKNULO EVROPOM: Kako je Crvena zvezda pozajmljivala novac Partizanu!
04. 01. 2026. u 12:57
SRPSKI FUDBAL TUGUJE: Umro Milorad Kosanović - i to na svoj rođendan
04. 01. 2026. u 12:05 >> 12:05
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće
Tim rečima hrvatski "Večernji list" piše o životnom padu nekada istinskog sportskog asa SFRJ.
04. 01. 2026. u 14:03
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)