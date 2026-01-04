TOTALNI RASPAD! Novak Đoković napustio PTPA!

IZNENAĐUJUĆA vest dolazi iz sveta tenisa, a tiče se Novaka Đokovića.

Naime, najbolji teniser svih vremena napustio je organizaciju PTPA čiji je osnivač. On se oglasio na Instagramu i objasnio odluku.

- Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da se potpuno povučem iz Udruženja profesionalnih tenisera (PTPA). Ova odluka dolazi nakon stalnih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i slika predstavljeni.

Ponosan sam na viziju koju smo Vašek i ja delili kada smo osnovali Udruženje profesionalnih tenisera – davanje igračima jačeg, nezavisnog glasa – ali je postalo jasno da moje vrednosti i pristup više nisu u skladu sa trenutnim pravcem organizacije.

Nastaviću da se fokusiram na svoj tenis, svoju porodicu i doprinos sportu na načine koji odražavaju moje principe i integritet. Želim igračima i svima koji su uključeni sve najbolje u budućnosti, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno - rekao je Đoković.

Podsetimo, Novak je pomenutu organizaciju osnovao u avgustu 2020. godine.

