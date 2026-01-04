U 12 ČASOVA: Aleksandar Vučić sutra na svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju.
Vučić će na svečanosti prisustvovati od 12 časova, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
