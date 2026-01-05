RASULO KAKVO SE NE PAMTI U HUMSKOJ! Talentovani fudbaler hitno napustio Partizan

BURNO se završila prethodna godina u Humskoj, iako je Partizan osvojio jesenju titulu šampiona Srbije.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Naime, nedavno se pojavila informacija da čak trojica omladinaca Partizana ne žele da produže saradnju sa klubom zbog "slučaja Dušan Jovanović".

A sada je rešio nogu da povuče i talentovani Viktor Kaplanović koji je napustio Humsku, prema pisanju "Meridian sporta". Istina, za razliku od ostalih omladinaca, Partizan Kaplanoviću nije ni ponudio profesionalni ugovor što je bio znak za dve strane da se rastanu.

Kaplanović će verovatno pokušati da tokom zime pronađe angažman u Superligi Srbije i dokaže crno-belima da su pogrešili u proceni talenta štopera.

Momak rođen 2007. godine je od početka sezone upisao je pet zvaničnih nastupa za tim trenera Ivana Radovanovića.