NJIH SE UKRAJINCI NAJVIŠE PLAŠE Kada polete otvore se "vrata pakla": Ruski jurišni lovci Su-34 izvode napade vođenim kliznim bombama (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 01. 2026. u 06:40

JURIŠNI lovac Su-34 ruskih vazduhoplovnih snaga, koji deluje u okviru borbene grupe Jug, lansirao je vođene klizeći bombe na koncentraciju ukrajinskog osoblja i vojne opreme.

Foto telegram/AviaHub

Komentarišući operaciju, rusko Ministarstvo odbrane je izvestilo:

„Posada višenamenskog supersoničnog lovaca-bombardera Su-34 Vazduhoplovnih snaga izvela je napad na koncentrisano ukrajinsko ljudstvo i oklop u zoni odgovornosti borbene grupe Jug.“

Nakon što je dobio potvrdu od izviđanja da su ciljevi na određenim koordinatama uništeni, avion se bezbedno vratio na svoj aerodrom, objasnilo je ministarstvo. Su-34 je najteži i najdužedomeniji tip lovaca na svetu i nosio je glavni teret pružanja vazdušne podrške ruskim vazduhoplovnim sredstvima tokom skoro četiri godine neprijateljstava visokog intenziteta.

Nakon početnih velikih gubitaka primenom vazdušne snage protiv ukrajinskih jedinica na frontu, ruske vazduhoplovne snage su od početka 2023. godine počele sve više da se oslanjaju na upotrebu klizećih bombi za pokretanje napada sa bezbednijih udaljenosti. Prvi objedinjeni moduli za klizanje i korekciju omogućili su bombama da prelete 40-50 kilometara kada su ispuštene sa visine od 10-12.000 metara, pre nego što je ovaj domet kasnije povećan na 80 kilometara.

Foto printscreen Joutube/Lampa znanja

U oktobru 2025. godine, zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Ukrajine Vadim Skibicki izjavio je da je novi tip klizajuće bombe pokazao domet od 193 kilometra, naglašavajući da bi to moglo fundamentalno da promeni dinamiku na frontu i da je prekretnica u sposobnosti avijacije da pokreće jeftine masovne napade na ciljeve daleko dublje iza fronta. Bomba o kojoj se radi izgleda da je nedavno predstavljeni dizajn sa raketnim motorom.

Pripadnici ukrajinske vojske na frontu, govoreći raznim zapadnim medijima, široko su istakli efekte masovnih napada klizajućim bombama, naglašavajući da takvi napadi koji koriste bombe sa do 500 kilograma eksploziva uništavaju njihove podzemne bunkere.

Jedan vojnik je uporedio njihov uticaj sa „kapijama pakla“, naglašavajući da bi ruske vazduhoplovne snage „slale dva po dva, osam za sat vremena... Zvuči kao da vam se spušta avion“. Ovi udari su navodno bili glavni doprinos ekstremnim stopama žrtava koje je pretrpela ukrajinska vojska, koje su se u nekoliko slučajeva približile 80-90 procenata, a očekivani životni vek osoblja na granicama visokog intenziteta ponekad je bio samo četiri sata.

U aprilu 2023. godine, ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu Vadim Pristajko izjavio je da vlasti kriju pun broj ratnih žrtava, navodeći da je „naša politika od početka bila da ne razgovaramo o našim gubicima“, ali da ćemo „kada se rat završi, priznati ovo. Mislim da će to biti užasan broj“.

Ruske vazduhoplovne snage su nastavile da dobijaju novu seriju Su-34 izgrađenih po ažuriranom standardu Su-34M, nakon kontinuiranih napora da se prošire stope proizvodnje na više nego dvostruko više od mirskodopskih nivoa. Avioni su često snimani kako započinju intenzivno bombardovanje ukrajinskih i zapadnih snaga koje podržavaju, uključujući korišćenje posebno velikih klizećih bombi FAB-3000, bombi sa termobaričnim bojevim glavama i širokog spektra tipova raketa vazduh-zemlja.

Pored operacija vazduh-vazduh i vazduh-zemlja, Su-34 se takođe u velikoj meri oslanja na izviđačke uloge, što je omogućeno integracijom novog namenskog interfejsa za tri različita tipa senzora, uključujući UKR-RT pod-kontejner za elektronsko pretraživanje, UKR-OE pod-kontejner sa kamerom i UKR-RL koji integriše radar sa sintetičkim otvorom aperture. Ovo je omogućilo avionu da zameni sovjetski Su-24MR u upotrebi.

(militarywatchmagazine.com)

