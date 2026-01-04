POTPUNA PROPAST BLOKADERA: Ni na grudvanju više ne mogu da okupe dvadeset ljudi (FOTO)
BLOKADERI su doživeli potpuni debakl – ni za obično grudvanje više ne mogu da okupe dvadesetak ljudi.
Ono što su nekada najavljivali kao "masovni otpor", danas se svelo na nekoliko pojedinaca bez jasne poruke i podrške.
Pokušaji blokada širom Beograda završili su se pre nego što su i počeli, jer građani očigledno ne žele da učestvuju u akcijama koje nemaju ni cilj ni smisao. Prisutni su bili uglavnom isti, već viđeni aktivisti, dok je široka javnost ostala potpuno ravnodušna.
Ovakav slab odziv jasno pokazuje da je priča o blokaderima došla do kraja. Bez podrške naroda, njihove akcije sve više liče na politički performans – glasan, ali bez ikakvog efekta.
Preporučujemo
EKSTREMNE HLADNOĆE U EVROPI I SAD: Do minus 40 stepeni, stotine otkazanih letova
04. 01. 2026. u 23:45
MARIĆ ZAKUCAO BLOKADERE: Oni odu kod Olje Bećković i ne smeju da kažu svoje ime (VIDEO)
04. 01. 2026. u 21:16
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
04. 01. 2026. u 13:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (4)