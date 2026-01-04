POTPUNA PROPAST BLOKADERA: Ni na grudvanju više ne mogu da okupe dvadeset ljudi (FOTO)

BLOKADERI su doživeli potpuni debakl – ni za obično grudvanje više ne mogu da okupe dvadesetak ljudi.

Foto: Printskrin

Ono što su nekada najavljivali kao "masovni otpor", danas se svelo na nekoliko pojedinaca bez jasne poruke i podrške.

Pokušaji blokada širom Beograda završili su se pre nego što su i počeli, jer građani očigledno ne žele da učestvuju u akcijama koje nemaju ni cilj ni smisao. Prisutni su bili uglavnom isti, već viđeni aktivisti, dok je široka javnost ostala potpuno ravnodušna.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Ovakav slab odziv jasno pokazuje da je priča o blokaderima došla do kraja. Bez podrške naroda, njihove akcije sve više liče na politički performans – glasan, ali bez ikakvog efekta.