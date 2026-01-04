Politika

POTPUNA PROPAST BLOKADERA: Ni na grudvanju više ne mogu da okupe dvadeset ljudi (FOTO)

Novosti online

04. 01. 2026. u 19:29

BLOKADERI su doživeli potpuni debakl – ni za obično grudvanje više ne mogu da okupe dvadesetak ljudi.

ПОТПУНА ПРОПАСТ БЛОКАДЕРА: Ни на грудвању више не могу да окупе двадесет људи (ФОТО)

Foto: Printskrin

Ono što su nekada najavljivali kao "masovni otpor", danas se svelo na nekoliko pojedinaca bez jasne poruke i podrške.

Pokušaji blokada širom Beograda završili su se pre nego što su i počeli, jer građani očigledno ne žele da učestvuju u akcijama koje nemaju ni cilj ni smisao. Prisutni su bili uglavnom isti, već viđeni aktivisti, dok je široka javnost ostala potpuno ravnodušna.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Ovakav slab odziv jasno pokazuje da je priča o blokaderima došla do kraja. Bez podrške naroda, njihove akcije sve više liče na politički performans – glasan, ali bez ikakvog efekta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (4)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
USLIKAO RUS 1876. GODINE: Jedna od najstarijih fotografija Beograda (FOTO)

USLIKAO RUS 1876. GODINE: Jedna od najstarijih fotografija Beograda (FOTO)