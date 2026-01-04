KAKAV ŠOK ZA MANČESTER SITI: Enco Fernandez utišao "Etihad" u nadoknadni vremena

MANČESTER siti je propustio veliku priliku da pobedi Čelsi i ostane četiri koraka iza Arsenala, ali meč sa timom iz Londona završen je rezultatom 1:1.

FOTO: Tanjug/AP

Dosta tubulencija dešava se kod "plavaca". Tokom nedelje klub je napustio trener Enco Mareska, navijači su nezadovljni radom uprave, no uprkos tome nisu izgubili od "građana".

Mnogo bolji rival bio je tim Pepa Gvardiole, posebno u prvom poluvremenu. Dobru igru krunisali su pogotkom u 42. minutu, a strelac je bio Tidžani Rejinders.

U nastavku utakmice Siti nije uspeo da postigne još jedan gol i tako reši pitanje pobednika. Kad su svi na stadionu mislili da bodovi ostaju na "Etihadu" usledio je šok.

Enco Fernandez se u četvrtom minutu nadoknade najbolje snašao ispred gola rivala i uspeo je da "ćušne" loptu iza leđa Đanluiđija Donarume.

Ovaj rezultat najviše pogoduje Arsenalu koji je i dalje prvi na tabeli sa 48 bodova, ima šest više od Mančester sitija. Čelsi je na petoj poziciji sa 31.

