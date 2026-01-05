Svet

ŽESTOK NAPAD NA KIJEV: Ima mrtvih, pogođena bolnica (FOTO/VIDEO)

Novosti online

05. 01. 2026. u 07:08

DVE osobe su poginule u napadima koje su ruske snage izvele u noći između 4. i 5. januara na Kijev i Kijevsku oblast, pri čemu je pričinjena materijalna šteta, a pogođena je i privatna bolnica, saopštile su danas ukrajinske vlasti.

ЖЕСТОК НАПАД НА КИЈЕВ: Има мртвих, погођена болница (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: IksPrintksrin

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je od 26 pacijenata privatne klinike, koja je pogođena u napadu, 16 prebačeno u gradske bolnice, a da su od tri povređene osobe, dve hospitalizovane u teškom stanju, prenosi Unian.

Prema podacima ukajinske Nacionalne policije, poginuo je muškarac rođen 1995. godine koji je bio na stacionarnom lečenju. Među povređenima su žena stara 42 godine, kojoj je pomoć ukazana na licu mesta, kao i dve žene od 77 i 97 godina, koje su zbrinute u bolnici.

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je u Obolonjskom okrugu došlo do direktnog pogotka u četvorospratnu zgradu bolnice sa aktivnim stacionarnim odeljenjem.

- Požar je ugašen, a tokom pregleda prostorija pronađeno je telo jedne osobe - navodi se u saopštenju.

Istovremeno, tokom noći napadnuta je i Kijevska oblast. Načelnik Kijevske oblasne vojne administracije Mikola Kalašnjik saopštio je da je u napadu poginuo civil, muškarac rođen 1951. godine, čije je telo pronađeno prilikom gašenja požara u njegovoj kući.

Zbog napada bez električne energije ostao je grad Slavutič.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP ZAPRETIO DRUGIM VOJNIM UDAROM NA VENECUELU: Mi smo glavni u toj zemlji
Svet

0 1

TRAMP ZAPRETIO DRUGIM VOJNIM UDAROM NA VENECUELU: Mi smo glavni u toj zemlji

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da izvedu i drugi vojni udar na Venecuelu nakon hapšenja predsednika te zemlje Nikolasa Madura, ukoliko preostali članovi vlade ne budu sarađivali u njegovim naporima da se stanje u toj zemlji "dovede u red", i dodao da su SAD "glavne" u Venecueli.

05. 01. 2026. u 07:22

Politika
Tenis
Fudbal
ARSENAL, ZLATNI TOALET I BEG U IZRAEL: Šta je sve pronađeno u stanu novčanika Zelenskog

ARSENAL, ZLATNI TOALET I BEG U IZRAEL: Šta je sve pronađeno u stanu "novčanika Zelenskog"