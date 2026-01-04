SRBIN POGODIO U POBEDI MILVOLA: Mihailo Ivanović pogodio posle mesec dana u Čempionšipu
FUDBALERI Milvola pobedili su na svom terenu Svonsi rezultatom 2:1 u meču 26. kola Čempionšipa.
Srpski fudbaler Mihailo Ivanović doveo je "lavove" u prednost u 38. minutu. Gostu su izjednačili golom Bendžamina Kabangoa u 47. minutu.
Klub iz jugoistočnog Londona je do pobede došla u drugom minutu nadoknade pogotkom Kejleba Tejlora.
Ivanović je ove sezone za Milvol postigao pet golova i upisao jednu asistenciju na 24 utakmice u Čempionšipu.
Milvol se nalazi na petom mestu na tabeli sa 43 boda, dok je Svonsi na 17. poziciji sa 32.
