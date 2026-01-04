DOBAR POČETAK GODINE: Laslo Đere na korak od glavnog žreba Hong Konga

SRPSKI teniser Laslo Đere došao je na korak od plasmana u glavni žreb turnira u Hong Kongu. On je u prvom kolu kvalifikacije pobedio Elijasa Imera sa 6:4, 7:6(3).

Idealno je 98. igrač sveta otvorio meč. Odmah je napravio brejk i rano stečenu prednost je sačuvao do kraja prvog seta, s tim što nije dozvolio rivalu nijednu priliku da vrati izgubljeno.

Mnogo veća borba viđena je u drugom delu. Šveđanin je oduzeo servis Đereu i poveo je sa 0:2. Ipak, Laslo je uspeo da uzvratio u petom gemu. Do kraja su teniseri bili sigurni kad su servirali i otišlo se u taj-brejk.

Bolji u 13. gemu bio je Laslo. Ekspreno je došao najpre do 6:1, a ubrzo i do pobede posle jednog sata i 53 minuta.

Đere će se za plasman u glavni žreb Hong Konga boriti sa Amerikancem Emilijom Navom koji je postavljen za četvrtog nosioca u kvalifikacijama.

