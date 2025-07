KONCERT ALEKSANDRE RADOVIĆ: Poklon Skupštine grada Jagodine za gradsku slavu

Tradicija održavanja besplatnih koncerata na trgu povodom gradske slave Petrovdana u Jagodini nije izostala ni ove godine, kada je Jagodince zabavljala Aleksandra Radović.

Foto:Z.Gligorijević

-Uvek je lepo obići Srbiju i gradove u kojima ljudi vole pop muziku. Jedan od tih gradova je svakako i Jagodina. Mislim da ima nekih četiri-pet godina od mog poslednjeg dolaska ovde. Verujem da su se ljudi uželeli - rekla je Aleksandra Radović.

Aleksandra Radović, koja je povodom 25 godina uspešnog rada, krajem prošle godine krenula na turneje, rado se seća nastupa na festivalu "Sunčane skale" u Herceg Novom 2003. godine sa pesmom "Kao so u moru", kada joj je trijumf "za dlaku" izmakao.

-Meni je to veče bilo kao pobeda, iako smo bili autsajderi. Nisam se osećala uskraćeno, iako sam osvojila drugo mesto. Na prvom je bio moj divni kolega Bojan Marović. To je neki početak karijere i čini mi se najupečatljiviji. To mi je ostalo u najlepšem sećanju – seća se pevačica.

Iza Aleksandre je pet uspešnih albuma i veliki broj hitova koji se često puštaju na radio stanicama u Srbiji i regionu. Novi album koji uveliko priprema stilski neće odstupati od prethodnih, te ljubitelji njenih pesama od nje i dalje mogu da očekuju kvalitetnu pop muziku.

-Krug saradnika je isti: Aleksandra Milutinović, Mahir Sarihodžić i Dušan Alagić. To je ekipa autora koja je bila i do sada. U produkcijskom smislu će sigurno biti bolji nego što je bio prethodni i to je uvek cilj, kao i da aranžmani budu drugačiji u odnosu na prethodne. Ali, to će i dalje biti pop koji neće drastično odskakati od onog kakav je bio u mom slučaju. Ja to volim, pa to i pevam – ocenila je Aleksandra Radović.

Organizator koncerta je Kulturni centar „Svetozar Marković“, a pokrovitelj je Skupština grada Jagodine.