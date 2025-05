NA ZIDU IZLOŽBA OD MURALA: Goran Bubnjević iz Temerina fasadu kuće ukrasio sa 200 slika (FOTO)

SAMOUKI umetnik iz Temerina, Goran Bubnjević, među sugrađanima poznat po muralima kojima je oslikao svoju kuću u Ulici Ivana Gorana Kovačića br. 13, u naselju Kolonija, sada se odvažio da deo svog stvaralaštva predstavi i posetiocima ovdašnjeg kulturnog centra "Lukijan Mušicki".

Foto: N. Karlić

Za izložbu je odabrao 30 slika, odnosno replika više od 200 murala - koliko ih je uradio na fasadi i dvorišnim zidovima svoje dvospratnice.

A, na Bubnjevićevim delima, sada eksponatima ove nesvakidašnje postavke, već na prvi pogled prepoznaju se najrazličitije znamenite ličnosti: vojskovođe, političari, naučnici umetnici, sportisti... a, Goran je ovekovečio i brojna istorijska zdanja.

- Nije bilo lako da se odlučim koji mural da odaberem, ali sam se na kraju opredelio da na izložbi predstavim najboljeg tenisera na svetu, Novaka Đokovića, zatim Maradonu, Merilin Monro, Zdravka Čolića, Kosovku Devojku, Hram Svetog Save - nabraja Bubnjević, zadovoljan posećenošću izložbe koja je otvorena do 17. maja.

Podseća i da je oslikavanje fasade i zidova svoje kuće, od koje je napravio svojevrsnu galeriju, kao samouki umetnik, započeo u vreme pandemije, kada je zbog kovida-19 važilo ograničenje kretanja. On je to vreme je iskoristio da oslikava deo po deo svog doma i tako je stigao do impozantnih 200 murala. Veli da se na tome neće zaustaviti...

Muzika SAKUPLjANjE postera Goran je započeo još davne 1970, kada je pošao u prvi razred osnovne škole. I, tokom pet i po decenija sabralo se mnogo toga, a u njegovoj kolekciji nalaze se i fotografije, odnosno omoti ploča brojnih poznatih muzičara, mahom s početka njihovih karijera.

- Volim sport, muziku i istoriju, pa sam odlučio da naslikam meni omiljene ličnosti iz tih oblasti. Za jedan crtež potrebna su mi nekada tri-četiri dana, a ponekad i čitava sedmica. Inače, slikam gledajući fotografije iz novina, najviše iz "Novosti", pa na svoj način predstavljam značajne ličnosti - ističe Bubnjavić, objašnjavajući da pri izradi "slika na zidu" koristi boju za beton, jer je ona postojanija i omogućava da slike što duže ostanu na fasadi.

Likovna umetnost, međutim, nije jedina strast ovog neobičnog Temerinca. Dve prostorije u dvorišnom delu njegove kuće pretvorene su u nesvakidašnji izložbeni prostor. Zidovi su izlepljeni posterima sportista, najviše fudbalera, a veliki stolovi preplavljeni su fotografijama i knjigama o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. Centralno mesto, pritom, zauzima večiti derbi...