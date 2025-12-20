MILOŠ STANIMIROVIĆ: AEK nastavlja da rešeta
* Menadžer iz Atine, o parovima najkvalitetnije lige Grčke
MOJ TIP
subota,
Asteras – Aris X2
Volos – Panetolikos 2-3
Olimpijakos – Kifisija 1, 2-3
nedelja,
Larisa – Atromitos 12
PAOK – Panatinaikos 1
AEK – OFI 1-1&3+
ponedeljak,
PANSERAIKOS – LEVADIJAKOS 2
AEK predvođen Markom Nikolićem pruža dopadljive partije, kako na međunarodnoj sceni tako i u prvenstvu Grčke. Svojih minimalnih pobeda koje su startom sezone bile učestale, tim iz Atine se oslobodio i efikasnost značajno popravio. Ubedljivim trijumfima „počistio“ je svoja tri prethodna protivnika u prvenstvu. Ne verujem da je toliku municiju uzalud trošio da bi u duelu sa ekipom OFI prestao da rešeta.
Panseraikos je poslednji, zapao je u krizu. Dugovanja se gomilaju, nema novca za pojačanja, a bez njih ima male šanse da ostane u društvu najboljih.
Preporučujemo
"MANEKENI" TRAŽI BODOVE U GOSTIMA: Milano je bio polovičan na evrosceni
20. 12. 2025. u 15:00
NBA TIKET: Tipovi za igrače iz najjače lige sveta
20. 12. 2025. u 14:00
LIDER PADA U VUSTERŠIRU: Krčag ide na vodu dok se ne razbije
20. 12. 2025. u 13:44
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)