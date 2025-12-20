Tip Asova

MILOŠ STANIMIROVIĆ: AEK nastavlja da rešeta

Žarko Urošević

20. 12. 2025. u 11:20

* Menadžer iz Atine, o parovima najkvalitetnije lige Grčke

MOJ TIP

subota, 

Asteras – Aris X2

Volos – Panetolikos 2-3

Olimpijakos – Kifisija 1, 2-3

nedelja, 

Larisa – Atromitos 12

PAOK – Panatinaikos 1

AEK – OFI 1-1&3+

ponedeljak, 

PANSERAIKOS – LEVADIJAKOS 2

AEK predvođen Markom Nikolićem pruža dopadljive partije, kako na međunarodnoj sceni tako i u prvenstvu Grčke. Svojih minimalnih pobeda koje su startom sezone bile učestale, tim iz Atine se oslobodio i efikasnost značajno popravio. Ubedljivim trijumfima „počistio“ je svoja tri prethodna protivnika u prvenstvu. Ne verujem da je toliku municiju uzalud trošio da bi u duelu sa ekipom OFI prestao da rešeta.

Panseraikos je poslednji, zapao je u krizu. Dugovanja se gomilaju, nema novca za pojačanja, a bez njih ima male šanse da ostane u društvu najboljih.

