PUCNJAVA ISPRED UGOSTITELJSKOG OBJEKTA: Policija odvah izašla na teren

SINOĆ je na riječkom Trsatu oko 21:30 sati odjeknula pucnjava iz vatrenog oružja.

Foto: Arhiva VN

U incidentu je oštećeno staklo na jednom ugostiteljskom objektu, a na teren je odmah upućena policija.

Nastala materijalna šteta

Policijski službenici su po izlasku na teren potvrdili dojavu, sproveli uviđaj i izuzeli pronađene tragove. U pucnjavi su zabeležena oštećenja na prozoru ugostiteljskog objekta, ali i na aluminijumskim roletnama i fasadi obližnje apoteke. Oštećena su i dva vozila koja su se nalazila u blizini.

Srećom, prema dosadašnjim saznanjima, niko od građana koji su se u tom trenutku nalazili u kafiću ili u blizini nije povređen.

Jedna osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajem nalazi se pod nadzorom policije.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se pronašli i ostali učesnici i utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti ovog uznemirujućeg događaja.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

PUCNjAVA kod "Delta Sitija"