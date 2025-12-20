PUCNJAVA ISPRED UGOSTITELJSKOG OBJEKTA: Policija odvah izašla na teren
SINOĆ je na riječkom Trsatu oko 21:30 sati odjeknula pucnjava iz vatrenog oružja.
U incidentu je oštećeno staklo na jednom ugostiteljskom objektu, a na teren je odmah upućena policija.
Nastala materijalna šteta
Policijski službenici su po izlasku na teren potvrdili dojavu, sproveli uviđaj i izuzeli pronađene tragove. U pucnjavi su zabeležena oštećenja na prozoru ugostiteljskog objekta, ali i na aluminijumskim roletnama i fasadi obližnje apoteke. Oštećena su i dva vozila koja su se nalazila u blizini.
Srećom, prema dosadašnjim saznanjima, niko od građana koji su se u tom trenutku nalazili u kafiću ili u blizini nije povređen.
Jedna osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajem nalazi se pod nadzorom policije.
Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se pronašli i ostali učesnici i utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti ovog uznemirujućeg događaja.
(Indeks.hr)
BONUS VIDEO:
PUCNjAVA kod "Delta Sitija"
Preporučujemo
DVOJICA NAPADAČA OTVORILA VATRU NA PLAŽI U SIDNEJU: Stotine ljudi se razbežalo u panici
14. 12. 2025. u 10:46
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)