STARI MOST U KRALJEVU JOŠ ČEKA SANACIJU: Ističe građevinska dozvola za prelaz preko Ibra, a radovi - Ni u najavi

Ni posle sedam meseci otkako su inspekcijske službe zbog oštećenja starog mosta preko Ibra u centru Kraljeva zabranile saobraćaj preko ove ćuprije za sva teretna vozila teža od 3,5 tone, sanacija još nije počela, a akteulna građevinska dozvola ističe krajem ovog meseca.

G.Šljivić

Istovremeno kada je sredinom avgusta prošle godine zabrana stupila na snagu, bilo je jasno da kraljevčka lokalna samouprava, odnosno ovdašnje Javno preduzeća za uređivanje građavinskog zemljišta, neće moći samostalno da iznese troškove veoma zahtevne konstruktivne rekonstrukcije koja, prema procenama stručnjaka, košta više od 200 mliona dinara. Za ovu namenu, u međuvremenu, Kraljevčani su konkurisali kod Ministrstva finansija kako bi dobili sredstva iz projekta „Ekspo“, ali odgovor, pa tako i novac, još čekaju.

- Obnovljena građevinska dozvola prema prethodno izrađenom projektu sanacije ističe krajem marta. Posle toga, moraće da se revidira kompletna projektna dokumentacija i prilagodi aktuelnoj zakonskoj regulativi što će svakko zahtevati određeno vreme – kaže Marica Mijajlović, direktorka JP za uređivanje građavinskog zemljišta.

G.Šljivić Marica Mijajlović

Preko ovog mosta trenutno se obavlja samo onaj „lakši“ putnički i pešački saobraćaj, dok se zbog oštećenja na betonu izazvanih zubom vremena kao i (pre)velikim opterećenjem usled pojačane frekvencije teških, često pretovarenih kamiona angažovanih na izgradnji „Moravskog koridora“ u neposrednoj blizini, „teretnjaci“ preusmeravaju na obilaznicu preko Ratine.

G.Šljivić Stari most preko Ibra

- Za ovu godinu planirano je, i izdvojena su sredstva, da se obave kompletna stručna ispitivanja i ovog starog, kao i novog „Glavčićevog mosta“ preko Ibra kako bi se nakon višegodišnje konstantne eksploatacije utvrdila njihova izdržljivost i bezbednost – dodaje Mijajlovićka. - Već narednih dana započećemo postupak Javne nabavke da bi se ovaj veoma važan posao poverio specijalizovanim ustanovama osposobljenim da obave sva neophodna snimanja i provere.

ISTORIJAT

STARI most preko Ibra, dugačak 149 metara, koji spaja regionalni put iz pravca Kruševca, Trstenika i Vrnjačke Banje, naselja Ribnicu i Beranovac, sa centrom Kraljeva, sagrađen je sredinom prošlog veka i to od delova beogradskog mosta kralja Aleksandra preko Save. U međuvremenu, pored njega je 2008. sagrađen još jedan most preko kojeg se paralelno odvija saobraćaj iz centra grada prema pomenutim gradskim naseljima i susednim opštinama i gradovima.