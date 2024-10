BESPLATNO ZA NAJMLAĐE: U Petrovcu na Mlavi u novembru program „Svi u vrtić - vrtić za sve“

PREDŠKOLSKA ustanova „Galeb“ u Petrovcu na Mlavi, u novembru počinje sa sprovođenjem besplatnog programa „Svi u vrtić - vrtić za sve“.

GU Požarevac

On je namenjen deci uzrasta od tri do pet godina, koja ne pohađaju nijedan oblika rada ove ustanove. Grupa će raditi utorkom i četvrtkom, u periodu od 16 do 18 sati. Zainteresovani roditelji mogu podnositi prijave za učešće do 31. oktobra.