Pokuševski govorio o raznim košarkaškim temama

Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski (24) izazvao je veliku pažnju javnosti gostovanjem u emisiji „Pick and Roll“ na Magenta TV-u, gde je bez zadrške govorio o brojnim temama – od rada sa Janisom Adetokumbom, preko epizode u Partizanu, pa sve do uzimanja grčkog državljanstva i potencijalnog nastupa za reprezentaciju Grčke.

Najveću buru svakako je podigla informacija da nekadašnji 17. pik na NBA draftu uveliko prikuplja papire za dobijanje grčkog pasoša. Pokuševski, koji se sa 13 godina preselio u Pirej i prošao akademiju Olimpijakosa, nikada nije nastupao za seniorsku reprezentaciju Srbije, što teoretski ostavlja prostor da u budućnosti zauzme mesto naturalizovanog igrača u selekciji Grčke.

Iako tvrdi da su motivi isključivo privatne prirode, njegova poruka o nacionalnom timu nikoga nije ostavila ravnodušnim.

– Pitanje pasoša je glavna stvar koja me trenutno zanima, ali to nema apsolutno nikakve veze sa košarkom. Mislim da prilično dobro govorim grčki. Moja supruga je Grkinja. U nekom trenutku će se to desiti. Moja porodica i ja trenutno pokušavamo da prikupimo svu potrebnu dokumentaciju kako bismo to realizovali – objasnio je Pokuševski, a zatim dodao rečenicu koja je odjeknula:

– Što se tiče reprezentacije, nemam nikakav kontakt, niti sam razgovarao sa bilo kim iz tamošnjeg saveza. Ipak, mogu samo da kažem „nikad ne reci nikad“. Videćemo kako će se moj život odvijati, ali nikad ne reci nikad.

Pokuševski se prisetio i leta u Grčkoj, gde je imao priliku da trenira sa jednim od najboljih igrača sveta, Janisom Adetokumbom.

– Proveli smo nekoliko dana zajedno i uspeo sam da ga upoznam. Bio sam zapanjen koliko je smiren. Zaista mi je mnogo pomogao. Takođe sam dobio i par njegovih patika, veoma su lepe – istakao je 24-godišnji košarkaš.

Govoreći o periodu provedenom u beogradskom Partizanu pod komandom Željka Obradovića, Pokuševski je pokazao zrelost i preuzeo ličnu odgovornost.

– Svako ima svoju odgovornost. Definitivno sam mogao mnogo toga da uradim drugačije. Neću da pričam u tuđe ime, ali veoma cenim trenera Obradovića. Imam dobar odnos sa njim i želim mu sve najbolje. Način na koji treniram se znatno popravio tokom rada sa njim – priznao je Pokuševski.

Pre nego što je prošlog avgusta potpisao za rusku Lokomotivu Kubanj, bio je na meti solunskog PAOK-a i obavio direktan razgovor sa Andreom Trinkijerijem.

– Razgovarao sam sa trenerom Trinkijerijem telefonom i bio je to veoma dobar razgovor. Od leta sam napravio promenu – postao sam iskreniji i otvoreniji sa svima. Bio sam veoma iskren sa Trinkijerijem i on je to cenio. Veoma ga poštujem i kao trenera i kao čoveka, ali nisam osećao da je ono što mi je potrebno nešto što on u tom trenutku može da mi pruži, pa daljih koraka nije bilo.

Neizbežna tema bio je i Olimpijakos, klub u kojem je debitovao u Evroligi kao tinejdžer.

– To je klub koji zauzima posebno mesto u mom srcu. Ljudi tamo me poznaju, sve ih volim i veoma ih cenim. Međutim, ne mislim da bih trenutno mogao da doprinesem 100 odsto onoga što je timu potrebno, niti da dobijem ono što tražim. Ipak, ostajem u kontaktu sa njima i verujem da bi u budućnosti nešto moglo da se desi.