Nekadašnja olimpijska vicešampionka u streljaštvu, Ivana Maksimović Anđušić, još jednom je pokazala da ni nakon završetka karijere ne greši kada treba da pogodi pravo u metu.

Foto: Instagram/Printskrin

Ovoga puta, njenim izazovnim izgledom direktno je „pogođen“ njen suprug, bivši košarkaš Partizana Danilo Anđušić, ali i hiljade pratilaca na društvenim mrežama.

Pred zajednički večernji izlazak, Ivana je na Instagramu podelila seriju fotografija koje su za kratko vreme izazvale pravu lavinu reakcija. Odlučila se za veoma smelu, dugu crnu haljinu koja je u prvi plan istakla njenu savršenu figuru.

Duboki izrez na grudima i otkriveni stomak dali su celoj kombinaciji posebnu dozu provokativnosti, dok su crveni karmin, elegantne minđuše, crna torbica i visoke potpetice zaokružili ovaj glamurozni stajling. Sa druge strane, Danilo je izabrao ležerniju varijantu — belu majicu, crno-belu kariranu košulju i crne pantalone.

Par je pozirao ispred ogledala u stanu i liftu, a Ivana nije krila dobro raspoloženje, šaljući poljupce u kameru. Uz fotografije je na engleskom jeziku kratko poručila:

- Nakon svih ovih godina, i dalje moje omiljeno društvo za izlazak -uz emotikon crnog srca.

Podsetimo, osvajačica srebrne medalje iz Londona 2012. godine i naš poznati košarkaš važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni i imaju dvojicu sinova. Iako je Ivana ranije iskreno priznala da joj na samom početku veze nije bilo svejedno zbog Danilovog prethodnog braka, danas se tih trenutaka seća sa osmehom, ističući da je ponosna na sve što su zajedno izgradili.



