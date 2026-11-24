Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski nije odbacio mogućnost da jednog dana zaigra za selekciju Grčke.

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U prošlosti je postojala sumnja oko izbora njegovog nacionalnog tima, da bi potom odabrao Srbiju i zaigrao na Svetskom prvenstvu za igrače do 18 godina 2018, te na Evropskom šampionatu leto kasnije.

Ipak, za seniorski sastav nikako nije upisao nastup, a razlog su najčešće bile povrede. Izvesno bi bio deo reprezentacije Srbije na Mundobasketu u Manili, no tada nije mogao da pomogne ekipi Svetislava Pešića zbog povrede šake.

Aktuelni košarkaš Zenita iz Sankt Peterburga pričao je u intervjuu za rusku Magnetu o mogućnosti da dobije grčki pasoš, kao i da eventualno zaigra za "helene".

- Problem sa pasošem je glavna stvar koja me brine, to nema veze sa košarkom. Mislim da pričam grčki prilično dobro. Moja žena je Grkinja. U nekom trenutku, to će se dogoditi. Moja porodica i ja trenutno sakupljamo sva potrebna dokumenta da se to desi", objašnjava rođeni Novosađanin i dodaje:

- Što se tiče nacionalnog tima, nemam nikakav kontakt i nisam pričao ni sa kim. Kao što sam rekao, mogu samo da kažem 'nikad ne reci nikad'. Videćemo kako život bude tekao."