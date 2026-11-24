U međuvremenu je suspendovan kada je u pitanju sport

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Britanski paraolimpijac Li Frajer (26), reprezentativac u košarci u kolicima i osvajač srebrne medalje na Igrama u Parizu, optužen je za 11 silovanja i još šest teških krivičnih dela, zbog čega mu preti kazna doživotnog zatvora.

Pored 11 tačaka za silovanje, Frajer se tereti za voajerizam, namerno davljenje, nanošenje telesnih povreda, kontrolišuće ili prinudno ponašanje u intimnoj vezi, ometanje pravde, kao i za posedovanje droge klase A, odnosno kokaina.

Kako se navodi, sva navodna krivična dela odnose se na istu ženu, a odigrala su se u periodu od maja 2021. do maja 2026. godine na teritoriji Engleske, Španije i Južne Afrike.

Sportista se pojavio pred sudom u Lidsu putem video-veze iz zatvora i izjasnio se da nije kriv ni po jednoj tački optužnice, osim za voajerizam, za šta izjašnjenje nije uneto.

Zadržan je u pritvoru do početka suđenja, koje je zakazano za mart naredne godine, pri čemu će sud morati da obezbedi posebne prilagođenosti s obzirom na invaliditet optuženog.

Nakon njegovog hapšenja u julu, organizacija Britanska košarka u kolicima odmah ga je suspendovala i isključila iz reprezentativnog programa i svih ostalih aktivnosti. Iz tog saveza, kao i iz Britanskog paraolimpijskog komiteta, potvrdili su da su svesni ozbiljnosti optužbi, uz napomenu da neće davati dalje komentare dok je krivični postupak u toku.

Frajer je košarku u kolicima počeo da igra tokom školovanja u ekipi Vejkfild virlvinds, nakon čega je prešao u Šefild stilerse. Sa reprezentacijom je osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2023. godine, dok je na Paraolimpijskim igrama u Parizu pomogao timu Velike Britanije da dođe do finala i najboljeg rezultata u poslednjih 28 godina, u kojem su poraženi od selekcije SAD rezultatom 73:69.