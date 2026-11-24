SRBIN ovo nije očekivao!

FOTO: Tanjug/AP/Aaron Gash

Toronto reptorsi poraženi su od Milvoki baksa sa 116:111. Ekipa iz Viskonsina je na ovaj način prekinula seriju od 13 poraza.

Nije se Darko Rajaković nadao da će se to dogoditi baš protiv njegove ekipe. Ovo je ujedno bio tek drugi trijumf Baksa ove sezone.

Utakmica je rešena u trećoj četvrtini koju je Milvoki dobio sa 36:27. Uspeo je do kraja da sačuva vođstvo i dođe do važnog trijumfa.

Bakse je do pobede predvodio Tajler Hiro sa 32 poena, dok je Majls Tarner upisao dabl-dabl učinak sa 27 poena i 11 skokova. Na drugoj strani najbolji je bio Skot Barns sa 31, dok je Jakub Poltl zabeležio 15 poena i 10 uhvaćenih lopti.

Toronto u Istočnoj konferenciji ima učinak 6-11. Milvoki je trenutno na 15. mestu sa 2-16.

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