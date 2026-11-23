Nikola Jokić i Džamal Marej ponovo su pomerili granice košarke, a njihov najnoviji podvig naterao je i zvanični nalog NBA lige da se odmah oglasi.

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U dramatičnom okršaju protiv Čikago Bulsa, koji je Denver rešio u svoju korist nakon produžetka (151:145), tandem Nagetsa odigrao je partiju za pamćenje.

Marej je zatrpao koš rivala sa 45 poena, dok je srpski centar upisao još jedan dominantan tripl-dabl sa 37 poena, 18 skokova i 11 asistencija.

Kako je saopštila NBA liga, ovo je osmi put u zajedničkoj karijeri da Marej prebaci granicu od 40 poena na istoj utakmici na kojoj Jokić zabeleži tripl-dabl.

MURRAY DROPS 45. JOKER TRIPLE-DOUBLE (37 PTS, 18 REB, 11 AST). DENVER W. 8th time in their careers where Murray has had 40+ PTS and Jokić has had a triple-double... passing Wilt Chamberlain/Guy Rodgers (7) and Tom Gola/Wilt Chamberlain (7) for MOST SUCH GAMES IN NBA HISTORY 🤯 https://t.co/510VA1TqHc — NBA (@NBA) November 23, 2026

Tim učinkom njih dvojica su se osamostalili na vrhu večne liste, prestigavši čuvene tandeme iz šezdesetih godina prošlog veka Vilta Čemberlena i Gaja Rodžersa, koji su ovaj podvig ostvarili po sedam puta.

