Nakon istorijske noći Nikole Jokića oglasila se NBA liga
Nikola Jokić i Džamal Marej ponovo su pomerili granice košarke, a njihov najnoviji podvig naterao je i zvanični nalog NBA lige da se odmah oglasi.
U dramatičnom okršaju protiv Čikago Bulsa, koji je Denver rešio u svoju korist nakon produžetka (151:145), tandem Nagetsa odigrao je partiju za pamćenje.
Marej je zatrpao koš rivala sa 45 poena, dok je srpski centar upisao još jedan dominantan tripl-dabl sa 37 poena, 18 skokova i 11 asistencija.
Kako je saopštila NBA liga, ovo je osmi put u zajedničkoj karijeri da Marej prebaci granicu od 40 poena na istoj utakmici na kojoj Jokić zabeleži tripl-dabl.
Tim učinkom njih dvojica su se osamostalili na vrhu večne liste, prestigavši čuvene tandeme iz šezdesetih godina prošlog veka Vilta Čemberlena i Gaja Rodžersa, koji su ovaj podvig ostvarili po sedam puta.
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