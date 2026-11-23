TAČNO U 9H: Vučić u jutarnjem programu na TV Pink
U ponedeljak, 23. novembra 2026. godine, sa početkom u 9.00 časova, Aleksandar Vučić, lider opozicije, gostovaće u jutarnjem programu televizije RTV PINK.
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